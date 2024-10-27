Будет все расти "как на дрожжах". Почему именно дрожжи используют как универсальное удобрение

Уход за садовыми и огородными культурами можно значительно улучшить, используя натуральные подкормки, среди которых особое место занимают дрожжи. Их витаминный состав оказывает положительное влияние на здоровье и развитие растений, обеспечивая необходимую энергию для роста корневой системы и активации почвенной микрофлоры.

РБК-Украина (проект Styler) объясняет, как дрожжи могут стать ценным удобрением для растений, почему они так полезны и как правильно их использовать.

Почему стоит использовать дрожжи

Дрожжи - это одноклеточные грибы, богатые белками, витаминами и аминокислотами, обладающие "лечебными" свойствами. Они стимулируют рост и развитие растений, улучшают микрофлору почвы и помогают растениям лучше усваивать питательные вещества.

Кроме того, дрожжи легко доступны и могут быть использованы для подкормки практически всех видов культур, от овощных до декоративных. Растения, подпитанные дрожжами, демонстрируют более интенсивный рост и лучшую стойкость к заболеваниям, а их корневая система становится более мощной.

Как действуют дрожжи на растения

Раствор из дрожжей активизирует микрофлору почвы, что способствует быстрому росту и улучшению общего состояния растений. Он также повышает устойчивость растений к разным заболеваниям, стимулирует образование прочной корневой системы и значительно улучшает шансы на укоренение побегов и саженцев.

В частности, дрожжи ускоряют период вегетации и помогают растениям лучше расти даже при недостаточном освещении. Однако следует учитывать, что чрезмерное применение подкормки может привести к ожирению растений - будет расти зелень, но плоды остаются малыми.

Как приготовить дрожжевой раствор.

Для приготовления раствора понадобятся как обычные прессованные, так и сухие дрожжи. Один из популярных рецептов: 1 кг дрожжей разводят в 5-7 л теплой воды и используют для полива как саженцев, так и взрослых растений.

Другой вариант - взять 100 г прессованных дрожжей, добавить 0,5 кг сахара и 10 л воды, настоять трое суток, после чего разбавить водой (1:10) и поливать вечером. Важно помнить, что дрожжи лучше не комбинировать с другими удобрениями, а перед использованием растение хорошо полить.

Дрожжи полезны почти всем растениям (фото: Freepik.com)

Рецепты дрожжевых подкормок для разных культур

Дрожжевые подкормки можно приготовить с использованием как сухих, так и прессованных дрожжей. К примеру, 10 г сухих дрожжей растворяют в 9 литрах воды, добавляют 2 столовые ложки сахара, настаивают 2 часа, а перед использованием разводят в пять раз.

Можно взять 100 г прессованных дрожжей, добавить 20 г сахара на 9 л воды и настаивать 6 часов в теплом месте. В зависимости от культур концентрацию подкормки можно варьировать, но следует избегать смешивания с птичьим пометом или перегноем, чтобы избежать ослабления грибковых микроорганизмов.

Как часто использовать дрожжевые подкормки

Для лучшего эффекта растения рекомендуется подпитывать дрожжами раз в месяц, то есть два-три раза в сезон. Подкормку следует вносить под корень в количестве 0,5 л на каждое растение.

Это позволит им сохранять здоровый вид, быстро расти и давать обильный урожай без риска перенасыщения почвы питательными веществами.