Как правильно хранить капусту зимой, чтобы она была свежей до весны

Зимой важно сохранить капусту свежей, ведь этот овощ богат питательными веществами, которые укрепляют иммунитет. Выбор способа хранения зависит от условий в помещении, сорта капусты и правильности подготовки урожая.

РБК-Украина (проект Styler) объясняет, как обеспечить правильное хранение капусты зимой, а также каких ошибок следует избегать.

Подготовка помещения для хранения

Прежде всего, важно правильно подготовить помещение для хранения капусты. Наиболее подходят прохладные, проветриваемые погреба, гаражи или составы, где температура держится около 0-1°C.

Помещение должно быть сухим и чистым, с влажностью 90-95%, чтобы предотвратить развитие гнили. Перед размещением капусты необходимо побелить стены негашеной известью, которая обеспечит дезинфекцию. Соблюдение этих условий поможет сохранить овощи свежими до весны.

Уборка урожая для длительного хранения

Продолжительность хранения капусты зависит от правильности ее уборки. Лучше всего для зимнего хранения подходят средне- и позднеспелые сорта, собранные в сухую погоду. Собирать капусту желательно вместе с корнями, а не срезать кочерыжку, что помогает сохранить его целостность.

Если капусту планируют хранить без корня, следует оставить 2-3 защитных листа, которые защитят от механических повреждений. Собранный урожай важно сразу разместить в подготовленном помещении.

Благодаря определенным методам можно долго хранить капусту до весны (фото: Pixabay.com)

Способы хранения капусты

Подвешивание за корни

Кочаны подвешивают под потолком за корни, что обеспечивает оптимальную циркуляцию воздуха и предотвращает образование гнили.

Хранение в ящиках

Капусту можно раскладывать в деревянных или пластиковых ящиках, размещая в шахматном порядке, что облегчает осмотр и предотвращает повреждения.

Размещение на стеллажах или полках

Капусту раскладывают на специальных стеллажах, оставляя расстояние между кочерыжками для лучшего проветривания.

Обертывание бумагой

Кочаны обертывают в несколько слоев чистой бумаги (но не газетной), что предотвращает повреждение от прикосновения.

Глиняная маска

Кочаны смазывают глиняным раствором и высушивают, затем подвешивают за корни. Это образует защитный слой, сохраняющий свежесть капусты.

Хранение в холодильнике

Если капусты немного, ее можно обернуть пищевой пленкой и хранить в холодильнике, защищающем от воздействия внешней среды.

Ошибки в хранении капусты, которых следует избегать

Выбор неправильного сорта

Не рекомендуется использовать ранние сорта для длительного хранения, ведь они быстрее портятся.

Чрезмерное удобрение азотом

При выращивании избыток азота может привести к быстрой порче кочанов во время хранения.

Чрезмерное увлажнение почвы

Излишняя поливка капусты во время роста сокращает срок ее хранения зимой.

Резкие перепады температур

Температурные колебания приводят к образованию конденсата, что способствует развитию гнили и плесени.

Недостаточный уход при хранении

Нужно регулярно осматривать кочаны, удаляя поврежденные листья, чтобы предотвратить распространение порчи.