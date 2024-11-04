Як правильно зберігати капусту взимку, щоб вона була свіжою до весни

Взимку важливо зберегти капусту свіжою, адже цей овоч багатий на поживні речовини, які зміцнюють імунітет. Вибір методу зберігання залежить від умов у приміщенні, сорту капусти та правильності підготовки врожаю.

РБК-Україна (проєкт Styler) пояснює, як забезпечити правильне зберігання капусти взимку, а також яких помилок варто уникати.

Підготовка приміщення для зберігання

Перш за все, важливо правильно підготувати приміщення для зберігання капусти. Найбільш підходять прохолодні, провітрювані льохи, гаражі або склади, де температура тримається близько 0-1°C.

Приміщення має бути сухим і чистим, з вологістю 90-95%, щоб запобігти розвитку гнилі. Перед розміщенням капусти необхідно побілити стіни негашеним вапном, яке забезпечить дезінфекцію. Дотримання цих умов допоможе зберегти овочі свіжими до весни.

Збирання врожаю для тривалого зберігання

Тривалість зберігання капусти залежить від правильності її збирання. Найкраще для зимового зберігання підходять середньо- та пізньостиглі сорти, зібрані в суху погоду. Збирати капусту бажано разом із корінням, а не зрізати качан, що допомагає зберегти його цілісність.

Якщо капусту планують зберігати без кореня, варто залишити 2-3 захисні листки, що захистять від механічних пошкоджень. Зібраний врожай важливо одразу розмістити в підготовленому приміщенні.

Завдяки певним методам можна довго зберігати капусту до весни (фото: Pixabay.com)

Способи зберігання капусти

Підвішування за коріння

Качани підвішують під стелею за коріння, що забезпечує оптимальну циркуляцію повітря і запобігає утворенню гнилі.

Зберігання в ящиках

Капусту можна розкладати у дерев'яних або пластикових ящиках, розміщуючи у шаховому порядку, що полегшує огляд і запобігає пошкодженням.

Розміщення на стелажах або полицях

Капусту розкладають на спеціальних стелажах, залишаючи відстань між качанами для кращого провітрювання.

Обгортання папером

Качани обгортають у кілька шарів чистого паперу (але не газетного), що запобігає пошкодженню від дотику.

Глиняна маска

Качани змащують глиняним розчином і висушують, потім підвішують за коріння. Це утворює захисний шар, який зберігає свіжість капусти.

Зберігання в холодильнику

Якщо капусти небагато, її можна обгорнути харчовою плівкою та зберігати в холодильнику, що захищає від впливу зовнішнього середовища.

Помилки у зберіганні капусти, яких варто уникати

Вибір неправильного сорту

Не рекомендується використовувати ранні сорти для тривалого зберігання, адже вони швидше псуються.

Надмірне удобрення азотом

При вирощуванні надлишок азоту може призвести до швидкого псування качанів під час зберігання.

Надмірне зволоження ґрунту

Зайве поливання капусти під час росту скорочує термін її зберігання взимку.

Різкі перепади температур

Температурні коливання призводять до утворення конденсату, що сприяє розвитку гнилі та цвілі.

Недостатній догляд під час зберігання

Потрібно регулярно оглядати качани, видаляючи пошкоджене листя, щоб запобігти поширенню псування.