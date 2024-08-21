Вплоть до весны: как хранить яблоки зимой максимально долго

Яблоки - это главный фрукт, который можно храниться долго без консервации. Но и здесь есть свои определенные хитрости! Как собирать и в каких условиях хранить яблоки, чтобы они радовали вас всю зиму?

Выбор сорта и правила сбора

Для длительного хранения урожая яблок важно правильно выбрать сорт.

Зимние и осенние сорта идеально подходят для длительного хранения, ведь их плоды обладают высокой лежкостью, хорошо переносят транспортировку и имеют плотную структуру и кожуру.

Чтобы наслаждаться сочными яблоками зимой, следует начать с правильного выбора сортов. Зимние и осенние варианты, как "Богатырь", "Симиренко" или "Джонатан", - настоящие чемпионы длительного хранения.

Яблоки собирают в тканевых перчатках, чтобы не повредить кожицу, которая является естественной защитой от грибков. Важно оставлять плодоножку на плодах, ведь с ней они сохраняются дольше.

Сбор лучше проводить утром, когда на плодах еще есть утренняя прохлада. Собранные плоды сразу переносят в прохладное место, защищенное от солнца.

Температурный режим и влажность

Для длительного хранения яблок необходимо соблюдать правильный температурный режим. Зимние сорта можно хранить при температуре от - 1 до +2 градусов, при этом фрукты сохраняют свои свойства и вкус в течение 5-6 месяцев. Влажность в помещении должна составлять около 90%.

Если планируете пересыпать плоды песком, его влажность должна быть не больше 5%. Не используйте солому, так как с течением времени плоды могут начать неприятно пахнуть.

Способы хранения в подвале

В частном доме лучшее место для хранения яблок - подвал или погреб. Перед тем как заложить яблоки на хранение, подготовьте помещение: побелите стены свежетушеной известью с добавлением медного купороса, обработайте пол железным купоросом.

Яблоки можно хранить в деревянных или картонных ящиках, пересыпанных опилками, песком или шелухой. Плоды укладывайте в один ряд, обертывая каждый в бумагу, чтобы они не касались друг друга.

Яблоки без внешних повреждений и червей сохраняются гораздо дольше (фото: Pxhere.com)

Хранение в холодильнике и на балконе

В городских условиях яблоки можно хранить в холодильнике или на застекленном балконе. Плоды фасуют в полиэтиленовые пакеты по 1-2 кг без отверстий и кладут на хранение. При температуре от -1 до +2 градусов яблоки сохраняются отлично в течение зимы.

На балконе яблоки хранят в пакетах или ящиках, предварительно дезинфицированных и застеленных бумагой. Чтобы поддержать влажность, тару с яблоками можно пересыпать пылью лиственных деревьев или мхом-сфагнумом.

Специальные советы для длительного хранения

Плоды больших размеров способствуют ускорению созревания меньших, поэтому их следует хранить по отдельности.

Также для увеличения срока хранения яблока можно обработать глицерином, пчелиным воском, салициловой кислотой или прополисом. Это поможет сохранить влагу в плодах и оградить их от грибков и бактерий.

Правильно собранные и приготовленные к хранению яблоки могут храниться от 3 до 8 месяцев. Плоды следует регулярно осматривать и удалять поврежденные, чтобы избежать распространения гнили на здоровые фрукты.