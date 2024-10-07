Как хранить свеклу до весны: важные советы

Осенью заканчивается сбор урожая свеклы - именно тогда овощи готовят к закладке на зиму. Чтобы свекла долго хранилась, необходимо соблюдать определенные условия.

Подготовка свеклы к хранению

Для того чтобы свекла хранилась долго, имеет значение подготовка овощей к закладке на зиму.

В первую очередь свекла должна быть полностью созревшей, но не перезревшей. Кожа корнеплода должна быть без повреждений, не испорчена вредителями.

Ботву свеклы обязательно обрезают, оставив всего 0,5-1 см. Важно учитывать и размер свеклы: чем меньше овощ, тем быстрее он может начать портиться.

Свеклу нужно просушить в сухом помещении или на улице (если погода солнечная и теплая), убрать грунт перчатками или мягкой тряпкой. Мытье овощи не рекомендуют - это может повредить защитный слой овоща и привести к быстрой порче.

Как хранить свеклу

Существует несколько способов длительного хранения свеклы. Но для того, чтобы овощ долго не портился, следует соблюдать определенные условия:

температура должна составлять от 0 до 2 градусов;

уровень влажности воздуха - около 80%;

в помещении должна быть хорошая вентиляция;

место хранения свеклы должно быть защищено от солнечных лучей.

Хранить позднеспелую и раннеспелую свеклу не стоит. Вторые скорее портятся, приводя к гниению остальных.

Чтобы свекла не теряла влагу, ее советуют хранить вместе с картофелем. Тогда свекла будет поглощать влагу, которая выделяется клубнями.

Свекла хранится довольно долго (иллюстративное фото: Freepik)

Где хранить свеклу на зиму

В песке

Песок - природный сорбент, который будет поглощать влагу и предотвращать быструю порчу свеклы. Но сначала песок надо просеять и прожарить - или добавить 2% мела, чтобы предотвратить развитие болезней.

В любой чистый контейнер высыпают чуть-чуть песка на дно, а затем выкладывают слой свеклы, который присыпают песком. В одном ящике можно хранить не более трех слоев свеклы. Кроме песка также используют опилки, бумагу или соль.

В пакете

Современный способ хранения свеклы - разложить ее в полиэтиленовые пакеты вместо коробок или ящиков. Однако плотный материал может не пропускать воздух и приводить к накоплению влаги и гниению свеклы.

Поэтому в пакетах необходимо сделать маленькие дырочки, а также соблюдать температурные условия помещении.

В погребе или подвале

Хранение свеклы в погребе - самый распространенный способ для частных домов. Кроме вышеупомянутых условий, важно просушить стены и пол помещения, а затем обработать поверхности хлорной известью, чтобы предотвратить заражение овощей грибками.

В этом случае свеклу лучше хранить в ящиках или картонных коробках. В мешках свекла может заплесневеть.

На балконе

Свеклу можно хранить на балконе, разложив по коробкам с опилками или песком. Однако этот способ действенен, если в помещении нет перепадов температуры - на открытом балконе свекла может легко замерзнуть зимой и испортиться.

В холодильнике

Холодильник может заменить подвал или погреб для хранения свеклы. Лучше всего держать овощи на нижней полке, где держится оптимальная температура.

Также свеклу можно дополнительно уложить в полиэтиленовые пакеты с дырочками, время от времени вытирая конденсат и проверяя овощи на возможные повреждения.