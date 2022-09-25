Яблочный пирог "из ничего": копеечный рецепт вкуснятины

Яблочный пирог можно приготовить буквально "из ничего". Там точно нет яиц, молока или масла, поэтому такая вкуснятина подойдет веганам.

Составляющие:

Вода - 200 мл

Растительное масло - 60 мл

Сахар - 40-140 г (по вкусу и сладости яблок)

Соль - хорошая щепотка

Мука - 220 г

Разрыхлитель - 1,5 ч. л.

Яблоки - 3-4 шт.

Ванильный сахар - по вкусу

Пошаговое приготовление

Вылейте в миску воду, растительное масло, сахар, соль. Все смешайте.

Добавьте просеянную муку с разрыхлителем.

Смешайте все венчиком, пока тесто не станет однородным. Отставьте тесто и займитесь яблоками.

Помойте фрукты и порежьте кубиками. Пересыпьте яблоки в тесто и хорошо перемешайте.

Смажьте вашу форму маслом и переложите туда нашу смесь из яблок и теста.

Спрессуйте тесто, чтобы не было пустот. Сверху можно присыпать ванильным сахаром.

Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку.

Когда пирог остынет, его можно доставать из формы и пробовать.