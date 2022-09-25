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Яблочный пирог "из ничего": копеечный рецепт вкуснятины

Новина українською →
Воскресенье 25 сентября 2022 14:02
Яблочный пирог "из ничего": копеечный рецепт вкуснятины Скриншот: Яблочный пирог "из ничего"
Автор: Светлана Мащенко

Яблочный пирог можно приготовить буквально "из ничего". Там точно нет яиц, молока или масла, поэтому такая вкуснятина подойдет веганам.

Рецептом поделились на YouTube канале КІІТ.

Составляющие:

  • Вода - 200 мл
  • Растительное масло - 60 мл
  • Сахар - 40-140 г (по вкусу и сладости яблок)
  • Соль - хорошая щепотка
  • Мука - 220 г
  • Разрыхлитель - 1,5 ч. л.
  • Яблоки - 3-4 шт.
  • Ванильный сахар - по вкусу

Пошаговое приготовление

Вылейте в миску воду, растительное масло, сахар, соль. Все смешайте.

Добавьте просеянную муку с разрыхлителем.

Смешайте все венчиком, пока тесто не станет однородным. Отставьте тесто и займитесь яблоками.

Помойте фрукты и порежьте кубиками. Пересыпьте яблоки в тесто и хорошо перемешайте.

Смажьте вашу форму маслом и переложите туда нашу смесь из яблок и теста.

Спрессуйте тесто, чтобы не было пустот. Сверху можно присыпать ванильным сахаром.

Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку.

Когда пирог остынет, его можно доставать из формы и пробовать.

Раньше мы писали, как приготовить правильные сочники с творогом.

Также читайте о рецепте яблочного пирога, который ищут все.

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