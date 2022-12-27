Как правильно выбрать зеленый горошек, чтобы не был старым и дубовым

В какой таре брать?

Отдайте предпочтение стеклянной таре, а не жестянке. Ведь в прозрачной банке не скроется несвежий горошек в мутном соусе.

И обращайте внимание на срок годности консервы – чем свежее, ты лучше. Однако максимальный срок годности может составлять – 5 лет. Маркировка с термином должна быть полной.

Важные советы по выбору горошка:

ищите банки с указанием "горошек из мозговых сортов", - он мельче, однако сладкий и не будет мучнистым

отдайте предпочтение горошку, датой изготовления которого будет июнь или июль – именно тогда происходит сбор урожая, а значит горошек будет сочным

для хранения горошка будет достаточно термической обработки, поэтому не следует вестись на химические примеси; соли и сахара в составе достаточно, чтобы считать его качественным, а лучше – вообще без сахара

Ярко-зеленый или оливковый?

Допускаются разные оттенки гороха – от ярко-зеленого до оливкового. Цвет зависит от теплового режима, которому подвергался горошек при производстве.

Заливка может быть и прозрачной, и мутной (так бывает, если крахмал попал из плодов в рассол, и это не дефект). Но в ней не должно быть мусора и кусочков стручков.