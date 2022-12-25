Прекратите делать это с яйцами, прежде чем положить их в холодильник
Трудно представить холодильник или меню украинской семьи без куриных яиц в нем. Однако не все знают, как правильно и безопасно с ними обращаться, ведь это все-таки продукт, который может стать потенциально опасным.
О том, как можно и нельзя делать с яйцами, рассказала в Instagram эксперт по питанию Наталья Мазурик.
Мыть или не мыть?
Да, бесспорно, мыть яйца надо. Но не перед тем как положить их в холодильник. Не стоит приобретенный десяток перемывать и класть на хранение.
Ведь вместе с бактериями вы смоете защитную оболочку, которая покрывает яичную скорлупу.
И тогда новые бактерии могут легче проникнуть внутрь яйца.
Мойте яйца перед приготовлением. То есть помыли, и сразу разбивайте и на сковородку, в тесто или варить на оливье.
Где правильно хранить яйца?
Яйца можно хранить и без холодильника, но последний все же продлевает срок хранения в четыре раза.
Важно выбрать правильную полку. Не стоит класть яйца в дверцу, как делают многие. Ведь там самые большие перепады температуры.
Идеально - 2-я или 3-я полка холодильника, в зависимости от того, сколько у вас там полок.
Раньше мы писали, можно ли есть старый мед без ущерба для здоровья.
Кроме того, эксперт рассказала,какие продукты снижают, а какие наоборот - повышают давление.