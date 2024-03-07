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Как обжаловать выводы ВВК: пошаговая инструкция

Четверг 07 марта 2024 14:41
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Как обжаловать выводы ВВК: пошаговая инструкция Как обжаловать выводы ВВК (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Обжаловать выводы ВВК возможно, если вы сомневаетесь, что врачи правильно определили состояние вашего здоровья. Есть определенный алгоритм действий в случае, когда следует обжаловать выводы ВВК.

Как обжаловать выводы ВЛК, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение на странице Facebook "Силы территориальной обороны ВСУ".

Как обжаловать

Если в постановлении Военно-врачебной комиссии (ВВК) степень тяжести ранения (травмы), по вашему мнению, указано неправильно - обжаловать такой вывод можно по алгоритму:

1. Написать письменное обращение к командиру части по рассмотрению вопроса об изменении степени тяжести травмы.

2. Командир направляет бойца на врачебно-экспертную комиссию (ВКК).

3. ВКК принимает решение

В случае потери трудоспособности более 60 дней – любая травма считается тяжелой. Установление степени тяжести травм не относится к полномочиям штатных и внештатных ВВК.

Какие травмы считаются тяжелыми

Травмы, которые в острый период сопровождаются:

  • Шоком любой степени тяжести и генеза
  • Комой разной этиологии
  • Острой сердечной или сосудистой недостаточностью, коллапсом, тяжелой степенью нарушения мозгового кровообращения
  • Острой почечной или печеночной недостаточностью
  • Расстройством регионального и органного кровообращения, что приводит к инфаркту внутренних органов, гангрене конечностей, эмболии (газовой и жировой) сосудов головного мозга, тромбоэмболии.
  • Сепсисом

Травмы, которые привели к тяжелым последствиям

  • Потеря зрения, слуха
  • Утрата какого-либо органа или полная утрата его функции (при этом потеря важнейшей в функциональном отношении части конечности (кисти или стопы) приравнивают к потере руки или ноги)
  • Психические расстройства
  • Утрата производительной способности
  • Неисправимое уродование лица

А также:

Как обжаловать выводы ВВК: пошаговая инструкцияКак обжаловать выводы ВВК: пошаговая инструкция

Какие травмы считаются легкими

К легким травмам относятся:

Повреждения, не указанные в перечне тяжелых травм

Расстройства здоровья с временной утратой трудоспособности продолжительностью до 60 дней.

Ранее мы писали, что военнообязанные должны будут обновить данные в течение 60 дней.

А еще рассказывали, как изменится прохождение ВВК для ограниченно пригодных для мобилизации.

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