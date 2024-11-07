Как правильно стирать все типы курток: будут чистые и невредимые

Стирать куртку нужно не так часто, как другие вещи, но перед холодным временем года это нужно сделать обязательно. Как качественно постирать куртку, чтобы не испортить ее материалы?

Как стирать куртку: изучите рекомендации на ярлычках

Перед стиркой важно проверить все карманы куртки и освободить их от вещей. Если у куртки есть пушистый воротник, отстегните его перед стиркой. Не забудьте снять пояс и приготовить специальные шарики для стиральной машины, которые помогут распределить наполнитель.

Если специальных мячиков нет, вполне подходят обычные теннисные мячи. Подготовка вещей поможет избежать повреждений во время стирки.

Какие средства для стирки можно и нельзя использовать

Для стирки курток не рекомендуется использовать обычный стиральный порошок, поскольку он плохо вымывается из ткани с плотными волокнами. Вместо этого лучше приобрести гель для стирки, специально разработанный для таких материалов.

Выбирая средство, внимательно ознакомьтесь с инструкцией на упаковке: для разных материалов существуют свои средства. Это поможет избежать нежелательных последствий и сохранить качество куртки. Выбор соответствующего средства является ключевым для надлежащего ухода.

Как стирать куртку в стиральной машине

Во избежание повреждений перед стиркой застегните все молнии и пуговицы на куртке. Хорошо встряхните вещь, чтобы распределить наполнитель. Выверните куртку на изнанку, что поможет избежать появления катышков.

Разместите куртку в стиральной машине и выберите деликатный режим или режим ручной стирки. Температура воды не должна превышать 30 - 40 градусов, а отжимать лучше на минимальных оборотах.

Как стирать куртку вручную

Стирать куртку вручную удобнее всего в большом тазу, расположенном в ванне. Вода должна быть теплой, но не горячей - в пределах 30-40 градусов. Добавьте жидкое моющее средство в воду и замочите куртку на 15-20 минут, чтобы пятна легче сошли.

После замачивания осторожно стирайте вещь, уделяя особое внимание загрязнениям. Затем смените воду и тщательно прополощите куртку несколько раз, чтобы очистить от остатков моющего средства.

Кожаные куртки лучше чистить сухим способом (фото: Freepik.com)

Как стирать куртки из разных материалов

Каждый материал имеет свои особенности, и важно их учитывать, чтобы куртка сохранила свой облик и служила долго. Например, для мембранных тканей требуется специальное жидкое средство, не блокирующее мембрану. Каждая ткань нуждается в разном подходе, поэтому следует внимательно изучить этикетку перед стиркой.

Относительно кожаных изделий, их лучше чистить сухим способом, а в случае необходимости - вручную. Если вы будете придерживаться рекомендаций, ваша одежда прослужит вам долго.

Как стирать зимнюю куртку на пуху или синтепоне

Зимние куртки с наполнителями из пуха и синтепона можно стирать как вручную, так и в стиральной машине. Следуйте общим рекомендациям и изучайте инструкции на этикетке.

Если вы стирайте в машинке, используйте теннисные мячики, чтобы наполнитель не сбивался в комки. При ручной стирке аккуратно проходите ткань, чтобы сохранить ее форму. Это поможет избежать повреждений и продлит срок службы куртки.