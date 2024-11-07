Як правильно прати усі типи курток: будуть чисті та непошкоджені

Прати куртку треба не так часто, які інші речі, але перед холодною порою року це треба зробити обов'язково. Як якісно випрати куртку, щоб не зіпсувати її матеріали?

РБК-Україна (проект Styler) пояснює, які особливості прання треба знати для різних типів курток.

Як прати куртку: вивчіть рекомендації на ярличках

Перед пранням важливо перевірити всі кишені куртки і звільнити їх від речей. Якщо у куртки є пухнастий комір, відстебніть його перед пранням. Не забудьте зняти пояс і приготувати спеціальні м'ячики для пральної машини, які допоможуть розподілити наповнювач.

Якщо спеціальних м'ячиків немає, цілком підійдуть звичайні тенісні м'ячі. Підготовка речей допоможе уникнути пошкоджень під час прання.

Які засоби для прання можна і не можна використовувати

Для прання курток не рекомендується використовувати звичайний пральний порошок, оскільки він погано вимивається з тканини з щільними волокнами. Натомість краще придбати гель для прання, який спеціально розроблений для таких матеріалів.

Обираючи засіб, уважно ознайомтеся з інструкцією на упаковці: для різних матеріалів існують свої засоби. Це допоможе уникнути небажаних наслідків і зберегти якість куртки. Вибір відповідного засобу є ключовим для належного догляду.

Як прати куртку в пральній машині

Перед пранням застебніть всі блискавки і ґудзики на куртці, щоб уникнути пошкоджень. Добре струсіть річ, щоб розподілити наповнювач. Виверніть куртку на виворіт, що допоможе уникнути появи ковтунців.

Розмістіть куртку в пральній машині і виберіть делікатний режим або режим ручного прання. Температура води не повинна перевищувати 30 - 40 градусів, а віджимати краще на мінімальних обертах.

Як прати куртку вручну

Прати куртку вручну найзручніше у великому тазу, розташованому в ванні. Вода повинна бути теплою, але не гарячою - в межах 30-40 градусів. Додайте рідкий миючий засіб у воду та замочіть куртку на 15-20 хвилин, щоб плями легше зійшли.

Після замочування обережно стирайте річ, приділяючи особливу увагу забрудненням. Потім змініть воду і ретельно прополощіть куртку кілька разів, щоб очистити від залишків миючого засобу.

Шкіряні куртки краще чистити сухим способом (фото: Freepik.com)

Як прати куртки з різних матеріалів

Кожен матеріал має свої особливості, і важливо їх враховувати, щоб куртка зберегла свій вигляд і слугувала довго. Наприклад, для мембранних тканин потрібен спеціальний рідкий засіб, який не заблокує мембрану. Кожна тканина потребує різного підходу, тому варто уважно вивчити етикетку перед пранням.

Щодо шкіряних виробів, їх краще чистити сухим способом, а в разі необхідності - вручну. Якщо ви будете дотримуватися рекомендацій, ваш одяг прослужить вам довго.

Як прати зимову куртку на пуху або синтепоні

Зимові куртки з наповнювачами з пуха та синтепону можна прати як вручну, так і в пральній машині. Дотримуйтесь загальних рекомендацій і вивчайте інструкції на етикетці.

Якщо ви прати в машинці, використовуйте тенісні м'ячики, щоб наповнювач не збивався в грудки. При ручному пранні акуратно проминайте тканину, щоб зберегти її форму. Це допоможе уникнути пошкоджень і продовжить термін служби куртки.