Как часто нужно стирать джинсы: ответ экспертов

Джинсы являются неотъемлемой частью гардероба, удобны, комфортны и выглядят стильно. Однако часто возникает вопрос, как часто нужно стирать такой предмет одежды, чтобы он был чистым и не потерял первоначальный цвет.

О том, как часто следует стирать джинсы, рассказали эксперты в одном из самых популярных американских изданий New York Post.

Как часто нужно стирать джинсы

Для пошива джинсов используют ткань-деним, которую изобрели еще 150 лет назад. Производители, дизайнеры и обычные пользователи соцсетей до сих пор дискутируют по поводу того, стоит ли стирать джинсы.

"Хотя многие люди предпочитают никогда кидать свои джинсы в машинку, я очищаю их после каждых 30-50 надеваний", - говорит директор по дизайну Levi's Пол О'Нил.

Однако он отметил, каждый может сам решить, когда мыть джинсы.

"Чем больше вы стираете джинсы, тем светлее они становятся", - отметил эксперт.

Мэри Лу Райан, соучредитель бренда одежды Bassike, рассказала, что она очищает джинсы только тогда, когда это необходимо, с небольшим количеством мягкого моющего средства. Перед стиркой джинсы лучше выворачивать, чтобы защитить внешние волокна.

Как нужно очищать джинсы

Пол О'Нил Эксперт рекомендует стирать джинсы в холодной воде, чтобы цвет не померк и сушить их на свежем воздухе, а не в сушилке.

Вместо того чтобы кидать джинсы в машинку, некоторые люди находят другие способы их освежить, например, кладут в морозильную камеру, сбрызгивают уксусом и развешивают на солнце, чтобы уничтожить бактерии.

"Я мои их наизнанку, чтобы защитить внешние волокна, щадя, если на них есть пятна", - говорит Мэри Лу Райан.

Она также отмечает, что некоторые джинсы лучше не стирать, чтобы сохранить их первоначальный вид.