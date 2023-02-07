Как правильно вести себя во время землетрясения: инструкция

Где могут быть подземные толчки

Сейсмологи определяют зону Вранча, с центром или очагами на территории Румынии. Эта зона охватывает юго-западную часть Украины, и толчки могут достигать 6-7 баллов. Зацепить также может Киев и Крым.

Как правильно действовать во время землетрясения

При сильных подземных толчках могут лопаться стекла, падать вещи с полок, шататься шкафы, биться посуда, качаться люстры. На стенах и потолках жилья могут появиться трещины.

Сначала происходят небольшие толчки, а через 5-15 секунд они могут стать значительно сильнее - от них могут разрушаться здания. В среднем все происходит за считанные секунды - первый этап от 5 до 15 секунд, потом второй этап - еще 10-20 секунд. Чем больше и сильнее толчки - тем серьезнее повреждения.

Самое важное - сохраняйте спокойствие, избегайте паники, не поддавайтесь паническим атакам, ступору и истерике.

Заранее определите в доме самые безопасные места - проемы капитальных внутренних стен, прочные столы. И самые опасные места - проемы, двери со стеклами, огромные окна в пол, угловые комнаты, лестницы.

Самая главная опасность - предметы и осколки, которые падают. Если чувствуете колебания земли или здания - немедленно покиньте строение и отойдите от него на безопасное расстояние. Если выбраться из здания нет возможности - станьте в проем внутренних дверей или в угол комнаты - подальше от окон и тяжелых предметов.

Если землетрясение застало вас в кровати - накройте голову подушками и одеялами.

Если вы находитесь на высоких этажах - не бросайтесь к лестнице или лифту. Лифты выйдут из строя, а на лестнице возможна давка. Тем более, что лестница - одно из опасных мест во время землетрясения.

Остерегайтесь обломков, электрических проводов, крупногабаритных предметов.

Во время землетрясения не выходите на балкон, не зажигайте огонь, не пользуйтесь газовыми приборами и водой. По возможности - все отключите.

На улице держитесь подальше от высоких зданий, путепроводов, мостов и ЛЕП. Выбирайте открытое место, не прячьтесь возле деревьев, домов, балконов.

Если вы едете в автомобиле - остановитесь, откройте двери, но салон не покидайте до тех пор, пока не прекратятся толчки. Проверьте, чтобы ваш автомобиль не оказался под мостом, близко к зданиям, большим дорожным знакам.

Если вы живете в зоне, которая считается опасной, держите под руками рюкзак, в котором есть фонари, аптечка, запас питьевой воды.

После окончания землетрясения, проверьте, нет ли рядом пострадавших. По возможности окажите им первую помощь и побудьте рядом до тех пор, пока не приедут спасатели.

Если вы попали под завалы, то старайтесь поменьше двигаться, чтобы не поднимать пыль. Рот и нос закройте тканью. Если услышите шум - зовите на помощь или громко стучите, чтобы спасатели вас быстрее нашли.