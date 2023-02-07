ua ru
Вт, 07 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Почти 80 толчков и 6 тысяч разрушенных зданий: обновлены данные о землетрясении в Турции

Новина українською →
Турция, Вторник 07 февраля 2023 00:26
Почти 80 толчков и 6 тысяч разрушенных зданий: обновлены данные о землетрясении в Турции Фото: в результате землетрясения в Турции обрушилось более 5600 зданий (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В результате землетрясения в понедельник в Турции обрушилось более 5600 зданий. Всего в понедельник, е февраля были зафиксированы 80 толчков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

В частности, в заявлении Агентства по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD) говорится, что во время и после землетрясения обрушилось не менее 5606 зданий.

В районе землетрясения работают 19 574 спасателя.

Турецкие авиалинии объявили в понедельник, что полеты в Адану, Элязыг и Диярбакыр продолжаются для граждан, которые хотят добраться до зоны землетрясения.

По данным Геологической службы США, после землетрясения магнитудой 7,8, на юге Турции произошло не менее 77 афтершоков силой 4,0 балла или более.

Напомним, по данным спасателей, число погибших в Турции возросло до 2316 человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Турция
NEWS
Клименко назвал сроки завершения расследования катастрофы в Броварах
Клименко назвал сроки завершения расследования катастрофы в Броварах
DAILY
Запрет на бензин и дизель. Как новые санкции Запада ударят по России
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Запрет на бензин и дизель. Как новые санкции Запада ударят по России