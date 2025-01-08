Как правильно почистить ноутбук от грязи и пыли в домашних условиях: полезные советы

С течением времени на ноутбуке скапливается пыль и грязь, что может привести к перегреву устройства и снижению его производительности. Правильная чистка поможет не только продлить срок службы вашего ноутбука, но и улучшить его работу.

О том, как безопасно и эффективно очистить ноутбук от загрязнений в домашних условиях, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на онлайн-издание TechRadar , посвященное технологиям.

Пропылесосьте ваш ноутбук

Чтобы избавиться от пыли, пропылесосьте все части ноутбука, кроме экрана, используя насадку-щетку пылесоса. LCD-экраны хрупкие и могут быть поцарапаны щетиной, поэтому их нужно чистить более аккуратно.

Обязательно используйте пылесос на низкой мощности, чтобы избежать повреждения клавиш. Вам нужно убрать только пыль и мелкий мусор, а слишком сильная мощность может привести к поломке клавиатуры.

Не забудьте пропылесосить отверстия динамиков и вентиляционные решетки на корпусе ноутбука. Эти места часто накапливают много пыли, которая выходит из внутренних частей устройства. Чистые вентиляционные отверстия помогают ноутбуку не перегреваться и работать стабильно.

Пропылесосьте ваш ноутбук (фото: TechRadar)

Почистите клавиатуру ноутбука

Следующий этап - чистка клавиатуры. После того как вы пропылесосили клавиатуру, она должна быть свободна от пыли и готова к более тщательной уборке.

Начните с использования специального чистящего пластилина - липкой резиновой массы, которую можно прокатывать по клавишам. Этот пластилин эффективно собирает мелкие частицы и грязь, застрявшие между клавишами. Также пройдитесь им по отверстиям динамиков.

После этого слегка увлажните (но не мочите!) микрофибровую тряпку и протрите ею клавиатуру. На местах с пятнами или засохшей грязью приложите чуть больше усилий, чтобы полностью их удалить.

Почистите клавиатуру ноутбука (фото: TechRadar)

Почистите порты ноутбука

Пластилин для чистки также отлично подходит для удаления грязи из портов ноутбука, которые часто остаются незамеченными, но активно накапливают мусор. Плотно прижмите чистящий пластилин к портам, чтобы вытащить из них мелкие частицы пыли и грязи.

После этого возьмите ватную палочку или тампон, смочите его в изопропиловом спирте и протрите внутренние поверхности портов.

Спиртовой раствор выполняет двойную функцию: он удаляет грязь и одновременно дезинфицирует порты. Не беспокойтесь о попадании влаги внутрь устройства - изопропиловый спирт испаряется практически мгновенно.

Изопропиловый спирт - один из наиболее популярных антисептиков, используемых для дезинфекции поверхностей. Причем необязательно применять спирт с концентрацией 99 процентов.

75-процентный раствор также эффективен в уничтожении бактерий, поскольку вода в его составе ускоряет разрушение клеточных стенок микроорганизмов. К тому же раствор с меньшей концентрацией испаряется медленнее, что увеличивает время контакта с бактериями.

Почистите порты ноутбука (фото: TechRadar)

Почистите экран ноутбука

Экран - одна из самых чувствительных частей ноутбука, поэтому к его чистке нужно подходить особенно аккуратно. Возьмите микрофибровую тряпку, слегка смочите ее изопропиловым спиртом и протрите экран круговыми или прямыми движениями.

Если у вашего ноутбука сенсорный экран с олеофобным покрытием, избегайте использования спирта, так как он может со временем повредить этот защитный слой. Вместо спирта используйте мягкое средство для чистки экранов без содержания алкоголя.

После того как изопропиловый спирт испарится, дополнительно протрите экран специальным средством для экранов, таким как Ecomoist или WHOOSH!. Эти чистящие средства не содержат спирта, помогают удалять пятна и обладают антистатическим эффектом, благодаря которому экран дольше остается чистым и не притягивает пыль.

Почистите экран ноутбука (фото: TechRadar)

Дезинфекция ноутбука

Изопропиловый спирт подходит не только для экрана. Это универсальное средство для чистки поверхностей, которое можно использовать для протирки всего ноутбука. Смочите тряпку из микрофибры изопропиловым спиртом и протрите ноутбук полностью - клавиатуру, динамики, вентиляционные отверстия, порты и другие внешние элементы.

Высокое содержание спирта поможет удалить устойчивые пятна и разводы на корпусе. На сложных участках можно слегка усилить нажим, чтобы удалить грязь.

После протирки изопропил быстро испаряется, оставляя поверхность чистой и дезинфицированной.