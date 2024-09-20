10 секретов, как вернуть ноутбук к жизни, если он не включается

Когда ноутбук не включается, это может вызвать панику. На самом деле, существует множество простых решений, которые могут помочь вам вернуть устройство к жизни без обращения в сервисный центр.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт Lifewire , который предоставляет советы, инструкции и статьи на тему технологий.

Проверьте и замените блок питания

Этот шаг может показаться очевидным, но убедитесь, что вы не подключили неправильный блок питания к своему ноутбуку. Многие адаптеры переменного тока для ноутбуков выглядят одинаково. Если он не обеспечивает правильное напряжение и силу тока для вашего ноутбука, он не будет работать.

Однако, если индикатор питания вашего ноутбука горит, блок питания, вероятно, работает. Если горят и индикатор питания ноутбука, и индикатор питания адаптера, это может указывать на проблему с аккумулятором.

Отсоедините все док-станции и подключите адаптер питания непосредственно к ноутбуку

Неисправный порт питания или блок питания в док-станции может вызвать проблемы при попытке запуска ноутбука. Если ваш ноутбук запускается таким образом, вам необходимо заменить неисправную док-станцию.

Убедитесь, что проблема не в экране

Распространенная ошибка - когда сам экран черный, люди думают, что их ноутбук выключен, хотя это не так.

Если вы используете второй монитор, отсоедините его, чтобы увидеть, появится ли рабочий стол на экране ноутбука.

Если этого не произошло, используйте клавишу функции яркости на клавиатуре, чтобы увеличить ее. Попробуйте подключить другой внешний монитор к HDMI или другому порту видеовыхода, чтобы проверить, связана ли проблема только с дисплеем вашего ноутбука.

Если на дисплее ноутбука или мониторах ничего не отображается, но горят кнопки питания и/или клавиатуры, возможно, проблема в адаптере дисплея. В этом случае лучше всего обратиться к компьютерному специалисту.

Убедитесь, что все вентиляционные отверстия свободны

Ноутбуки оснащены специальными защитными схемами, которые отключают питание вашего лэптопа, если какие-либо компоненты перегреваются - обычно это процессор.

Перегрев может происходить по многим причинам, но чаще всего это случается, если вы используете ноутбук на подушке или диване - любой поверхности, которая блокирует вентиляционные отверстия. Избегайте этого, чтобы ваш ноутбук оставался прохладным.

А еще полезно чистить вентиляционные отверстия ноутбука, поскольку волосы, пыль и другой мусор также могут стать причиной перегрева.

Удалите все загрузочные носители

Если вы когда-либо загружали что-то с USB-устройства или DVD-диска и забыли его вынуть, это может вызвать проблемы с запуском.

Прислушивайтесь к звуковым кодам

Когда компоненты материнской платы выходят из строя, ноутбук может издать серию звуковых сигналов. Их количество на самом деле является кодом, который поможет вам определить неисправный компонент.

Если вы слышите эти коды, проверьте на сайте производителя ноутбука, что означает количество звуковых сигналов для вашего компьютера. Это может быть что угодно: от проблем с памятью до проблем с видеокартой или процессором.

Удалите остаточное электричество

Чтобы это сделать, необходимо вынуть аккумулятор, отсоединив адаптер питания, затем нажав и удерживая кнопку питания в течение 30 секунд. Снова подключите адаптер, подождите 30 секунд, а затем включите систему. Если ваш ноутбук запустится, выключите его снова и переустановите аккумулятор.

Если ваш ноутбук внезапно выключился во время его использования, это может быть признаком удара током, который заставил встроенный механизм безопасности отключить питание. Это необходимо для защиты чувствительных компонентов от электрической перегрузки.

Если ноутбук не включается после переустановки аккумулятора, скорее всего, батарея неисправна и ее необходимо заменить на новую.

Замените батарею CMOS

Материнская плата ноутбука содержит небольшую круглую батарею, которая питает CMOS, что позволяет BIOS загружать операционную систему и все компоненты ввода и вывода во время загрузки.

Если эта батарея разряжена, ноутбук не запустится. Вы можете заменить батарею CMOS самостоятельно, если вам удобно открывать корпус. Однако большинство людей предпочитают, чтобы ее заменил опытный техник.

Одним из признаков того, что батарею CMOS необходимо заменить, является частая необходимость сбрасывать дату и время.

Замените все недавно установленные компоненты

Вы недавно установили новые карты оперативной памяти или жесткий диск? Если ваш ноутбук сразу же перестал загружаться, есть большая вероятность, что новое оборудование неисправно или было установлено неправильно.

Отправьте ноутбук в ремонт

Если ни один из приведенных выше советов по устранению неполадок не помог снова запустить ваш ноутбук, возможно, у вас вышел из строя компонент материнской платы.

Лучший вариант - отдать компьютер на ремонт профессионалу. Вы можете отправить его производителю, если ваш ноутбук находится на гарантии.

Как и любая электроника, ноутбуки не вечны. Если ваш ноутбук уже не на гарантии, а стоимость ремонта высока, возможно, дешевле будет купить новый.