Як правильно почистити ноутбук від бруду та пилу в домашніх умовах: корисні поради

З плином часу на ноутбуці накопичується пил і бруд, що може призвести до перегріву пристрою і зниження його продуктивності. Правильне чищення допоможе не тільки продовжити термін служби вашого ноутбука, а й поліпшити його роботу.

Про те, як безпечно й ефективно очистити ноутбук від забруднень у домашніх умовах, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на онлайн-видання TechRadar , присвячене технологіям.

Пропилососьте ваш ноутбук

Щоб позбутися пилу, пропилососьте всі частини ноутбука, крім екрана, використовуючи насадку-щітку пилососа. LCD-екрани тендітні й можуть бути подряпані щетиною, тому їх потрібно чистити більш акуратно.

Обов'язково використовуйте пилосос на низькій потужності, щоб уникнути пошкодження клавіш. Вам потрібно прибрати тільки пил і дрібне сміття, а занадто сильна потужність може призвести до поломки клавіатури.

Не забудьте пропилососити отвори динаміків і вентиляційні решітки на корпусі ноутбука. Ці місця часто накопичують багато пилу, який виходить із внутрішніх частин пристрою. Чисті вентиляційні отвори допомагають ноутбуку не перегріватися і працювати стабільно.

Пропилососьте ваш ноутбук (фото: TechRadar)

Почистіть клавіатуру ноутбука

Наступний етап - чищення клавіатури. Після того як ви пропилососили клавіатуру, вона має бути вільна від пилу і готова до ретельнішого прибирання.

Почніть з використання спеціального чистячого пластиліну - липкої гумової маси, яку можна прокатувати по клавішах. Цей пластилін ефективно збирає дрібні частинки і бруд, що застрягли між клавішами. Також пройдіться ним по отворах динаміків.

Після цього злегка зволожте (але не мочіть!) мікрофіброву ганчірку і протріть нею клавіатуру. На місцях із плямами або засохлим брудом докладіть трохи більше зусиль, щоб повністю їх видалити.

Почистіть клавіатуру ноутбука (фото: TechRadar)

Почистіть порти ноутбука

Пластилін для чищення також чудово підходить для видалення бруду з портів ноутбука, які часто залишаються непоміченими, але активно накопичують сміття. Щільно притисніть пластилін для чищення до портів, щоб витягнути з них дрібні частинки пилу і бруду.

Після цього візьміть ватяну паличку або тампон, змочіть його в ізопропіловому спирті і протріть внутрішні поверхні портів.

Спиртовий розчин виконує подвійну функцію: він видаляє бруд і одночасно дезінфікує порти. Не турбуйтеся про потрапляння вологи всередину пристрою - ізопропіловий спирт випаровується практично миттєво.

Ізопропіловий спирт - один з найпопулярніших антисептиків, які використовують для дезінфекції поверхонь. Причому необов'язково застосовувати спирт із концентрацією 99 відсотків.

75-відсотковий розчин також ефективний у знищенні бактерій, оскільки вода в його складі прискорює руйнування клітинних стінок мікроорганізмів. До того ж розчин із меншою концентрацією випаровується повільніше, що збільшує час контакту з бактеріями.

Почистіть порти ноутбука (фото: TechRadar)

Почистіть екран ноутбука

Екран - одна з найчутливіших частин ноутбука, тому до його чищення потрібно підходити особливо акуратно. Візьміть мікрофіброву ганчірку, злегка змочіть її ізопропіловим спиртом і протріть екран круговими або прямими рухами.

Якщо у вашого ноутбука сенсорний екран з олеофобним покриттям, уникайте використання спирту, оскільки він може з часом пошкодити цей захисний шар. Замість спирту використовуйте м'який засіб для чищення екранів без вмісту алкоголю.

Після того як ізопропіловий спирт випарується, додатково протріть екран спеціальним засобом для екранів, таким як Ecomoist або WHOOSH! Ці засоби для чищення не містять спирту, допомагають видаляти плями і мають антистатичний ефект, завдяки якому екран довше залишається чистим і не притягує пил.

Почистіть екран ноутбука (фото: TechRadar)

Дезінфекція ноутбука

Ізопропіловий спирт підходить не тільки для екрана. Це універсальний засіб для чищення поверхонь, який можна використовувати для протирання всього ноутбука. Змочіть ганчірку з мікрофібри ізопропіловим спиртом і протріть ноутбук повністю - клавіатуру, динаміки, вентиляційні отвори, порти та інші зовнішні елементи.

Високий вміст спирту допоможе видалити стійкі плями і розводи на корпусі. На складних ділянках можна злегка посилити натиск, щоб видалити бруд.

Після протирання ізопропіл швидко випаровується, залишаючи поверхню чистою і дезінфікованою.