Как правильно медитировать: 5 важных советов для новичков и профи

Медитация может быть полезна любому, независимо от опыта. Следуя нескольким простым правилам, вы сможете оценить все преимущества этой практики и быстро достичь результатов.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие правила следует соблюдать во время медитации, чтобы добиться максимального успеха.
Медитация не должна являться неудобным или сложным процессом. Самое главное - найти позу, в которой вы чувствуете себя комфортно и спокойно. Вот несколько советов для выбора правильной позы:
Помните, что комфортное положение тела поможет вам лучше сосредоточиться и добиться более эффективных результатов.
Медитация нуждается в тишине и покое. Перед началом практики сделайте несколько глубоких вдохов, чтобы успокоить свой разум и сосредоточиться медитации.
Вдыхайте, заполняя тело воздухом от живота до ключиц, и выдыхайте обратно. Если это кажется неудобным, можно использовать брюшное дыхание: вдыхая, надувайте живот, а на выдохе - втяните его (без труда).
Концентрация на дыхании также отлично успокаивает разум и уменьшает тревогу.
Чтобы добиться внутреннего покоя во время медитации, нужно не только сохранять неподвижность тела, но и обрести тишину внутри себя. Это может быть непросто, ведь поначалу трудно оставаться неподвижным даже на короткий срок.
Вот несколько шагов, которые помогут вам в этом:
Также вы можете вообразить себя озером, где все лишнее оседает на дно, после чего вода становится чистой и прозрачной. Это поможет достичь глубокого внутреннего покоя и гармонии.
Мантра - это набор священных слов или формул с духовным содержанием, которые обладают защитными свойствами и помогают человеку становиться лучше. Мантры могут быть как общедоступными, так и иметь особое, тайное значение.
Самая известная мантра - Ом (АUМ). Это священный звук, символизирующий создание вселенной и помогающий достичь внутреннего покоя.
Каждый звук в мантре "Ом" имеет свое значение:
Пение мантры Ом помогает гармонизировать психику и расслабить тело, постепенно восстанавливая покой. Повторение этой мантры улучшает концентрацию и помогает контролировать мысли и эмоции.
Во время медитации вы можете использовать различные предметы, имеющие для вас личное значение, такие как фотографии, талисманы, украшения или что-нибудь другое. Эти вещи помогут сосредоточиться, и вы будете меньше отвлекаться на внешние или внутренние факторы.
Вот несколько советов, как использовать предметы при медитации:
Попробуйте разные варианты, чтобы определить, какой из них будет лучше всего подходить для вас. Важно найти то, что будет помогать именно вам.
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При написании материала были использованы источники: Mandala Shop и Википедия.