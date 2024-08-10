Як правильно медитувати: 5 важливих порад для новачків і профі

Медитація може бути корисною для будь-кого, незалежно від досвіду. Дотримуючись кількох простих правил, ви зможете оцінити всі переваги цієї практики та швидко досягти результатів.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, яких правил слід дотримуватися під час медитації, щоб досягти максимального успіху.
Медитація не повинна бути незручним або складним процесом. Найголовніше - знайти позу, в якій ви відчуваєте себе комфортно і спокійно. Ось кілька порад для вибору правильної пози:
Пам’ятайте, що комфортне положення тла допоможе вам краще зосередитися і досягти більш ефективних результатів.
Медитація потребує тиші та спокою. Перед початком практики зробіть кілька глибоких вдихів, щоб заспокоїти свій розум і зосередитися на медитації.
Вдихайте, заповнюючи тіло повітрям від живота до ключиць, і видихайте у зворотному порядку. Якщо це здається незручним, можна використовувати черевне дихання: вдихаючи, надувайте живіт, а на видиху - втягніть його (без зусиль).
Концентрація на диханні також чудово заспокоює розум і зменшує тривогу.
Щоб досягти внутрішнього спокою під час медитації, потрібно не лише зберігати нерухомість тіла, але й знайти тишу всередині себе. Це може бути непросто, адже спочатку важко залишатися нерухомим навіть на короткий термін.
Ось кілька кроків, які допоможуть вам у цьому:
Також ви можете уявити себе озером, де все зайве осідає на дно, після чого вода стає чистою та прозорою. Це допоможе досягти глибокого внутрішнього спокою та гармонії.
Мантра - це набір священних слів чи формул із духовним змістом, які мають захисні властивості та допомагають людині ставати краще. Мантри можуть бути як загальнодоступними, так і мати особливе, таємне значення.
Найвідоміша мантра - Ом (АUМ). Це священний звук, який символізує створення всесвіту і допомагає досягти внутрішнього спокою.
Кожен звук у мантрі "Ом" має своє значення:
Спів мантри Ом допомагає гармонізувати психіку і розслабити тіло, поступово відновлюючи спокій. Повторення цієї мантри покращує концентрацію та допомагає контролювати думки та емоції.
Під час медитації ви можете використовувати різні предмети, які мають для вас особисте значення, такі як фотографії, талісмани, прикраси чи будь-що інше. Ці речі допоможуть зосередитися та ви будете менше відволікатися на зовнішні або внутрішні чинники.
Ось кілька порад, як використовувати предмети під час медитації:
Спробуйте різні варіанти, щоб визначити, який із них найкраще підходитиме для вас. Важливо знайти те, що буде допомагати саме вам.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: Mandala Shop і Вікіпедія.