Как правильно медитировать: 5 важных советов для новичков и профи

Медитация может быть полезна любому, независимо от опыта. Следуя нескольким простым правилам, вы сможете оценить все преимущества этой практики и быстро достичь результатов.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие правила следует соблюдать во время медитации, чтобы добиться максимального успеха.

Как выбрать комфортную позу

Медитация не должна являться неудобным или сложным процессом. Самое главное - найти позу, в которой вы чувствуете себя комфортно и спокойно. Вот несколько советов для выбора правильной позы:

Комфорт. Выберите такое положение тела, которое обеспечит комфорт и стабильность. К примеру, поза лотоса помогает поддерживать устойчивость и концентрацию, но не всем она подходит из-за требований к гибкости.

Выберите такое положение тела, которое обеспечит комфорт и стабильность. К примеру, поза лотоса помогает поддерживать устойчивость и концентрацию, но не всем она подходит из-за требований к гибкости. Прямая осанка. Ваш хребет должен быть прямым, но не напряженным. Прямая спина помогает оставаться внимательным и наполняться энергией солнца.

Ваш хребет должен быть прямым, но не напряженным. Прямая спина помогает оставаться внимательным и наполняться энергией солнца. Связь с природой. Если вы сидите на полу, важно, чтобы ваши ягодицы касались земли. Это помогает чувствовать связь с природой и поддерживать осанку.

Если вы сидите на полу, важно, чтобы ваши ягодицы касались земли. Это помогает чувствовать связь с природой и поддерживать осанку. Осознанность. Самое главное в медитации - это внутреннее чувство покоя. Практиковать нужно с хорошим настроением, излучая любовь и уважение ко всему миру.

Помните, что комфортное положение тела поможет вам лучше сосредоточиться и добиться более эффективных результатов.

Дыхание во время медитации

Медитация нуждается в тишине и покое. Перед началом практики сделайте несколько глубоких вдохов, чтобы успокоить свой разум и сосредоточиться медитации.

Вдыхайте, заполняя тело воздухом от живота до ключиц, и выдыхайте обратно. Если это кажется неудобным, можно использовать брюшное дыхание: вдыхая, надувайте живот, а на выдохе - втяните его (без труда).

Концентрация на дыхании также отлично успокаивает разум и уменьшает тревогу.

Останавливаем внутренний диалог

Чтобы добиться внутреннего покоя во время медитации, нужно не только сохранять неподвижность тела, но и обрести тишину внутри себя. Это может быть непросто, ведь поначалу трудно оставаться неподвижным даже на короткий срок.

Вот несколько шагов, которые помогут вам в этом:

Оставайтесь неподвижными. Примите удобную позу и попытайтесь оставаться неподвижными в течение 20 минут.

Примите удобную позу и попытайтесь оставаться неподвижными в течение 20 минут. Будьте сосредоточены. Обратите внимание на свои ощущения, эмоции и звуки вокруг, сохраняя состояние внутреннего покоя.

Обратите внимание на свои ощущения, эмоции и звуки вокруг, сохраняя состояние внутреннего покоя. Соблюдайте равновесие. Держите фокус на своем внутреннем центре, не отвлекаясь на лишнее.

Также вы можете вообразить себя озером, где все лишнее оседает на дно, после чего вода становится чистой и прозрачной. Это поможет достичь глубокого внутреннего покоя и гармонии.

Для чего нужны мантры

Мантра - это набор священных слов или формул с духовным содержанием, которые обладают защитными свойствами и помогают человеку становиться лучше. Мантры могут быть как общедоступными, так и иметь особое, тайное значение.

Самая известная мантра - Ом (АUМ). Это священный звук, символизирующий создание вселенной и помогающий достичь внутреннего покоя.

Каждый звук в мантре "Ом" имеет свое значение:

Буква "А" символизирует Брахмана, бога-творца, и отражает земной мир, творение, начало и рождение.

Буква "U" представляет Вишну, бога-защитника, и ассоциируется с промежуточным миром, сном, продолжением и жизнью.

Буква "М" связана с Шивой, разрушителем, и означает конец всего, смерть или состояние глубокого сна.

Пение мантры Ом помогает гармонизировать психику и расслабить тело, постепенно восстанавливая покой. Повторение этой мантры улучшает концентрацию и помогает контролировать мысли и эмоции.

Используйте вспомогательные вещи

Во время медитации вы можете использовать различные предметы, имеющие для вас личное значение, такие как фотографии, талисманы, украшения или что-нибудь другое. Эти вещи помогут сосредоточиться, и вы будете меньше отвлекаться на внешние или внутренние факторы.

Вот несколько советов, как использовать предметы при медитации:

Сосредоточьтесь. Сфокусируйте внимание на выбранном объекте. Исследуйте его детали, такие как линии и материалы, и мысленно связывайте его с идеями, которые будут приходить в вашу голову.

Сфокусируйте внимание на выбранном объекте. Исследуйте его детали, такие как линии и материалы, и мысленно связывайте его с идеями, которые будут приходить в вашу голову. Наблюдайте отстраненно. Смотрите на объект без критического порицания, как бы вы смотрели на него впервые.

Смотрите на объект без критического порицания, как бы вы смотрели на него впервые. Установите контакт. Подумайте, что вы хотите приблизиться или даже соединиться с объектом. Попросите его сопровождать вас в течение дня.

Подумайте, что вы хотите приблизиться или даже соединиться с объектом. Попросите его сопровождать вас в течение дня. Визуализируйте. Думайте об объекте в течение дня или носите его с собой, если это возможно.

Думайте об объекте в течение дня или носите его с собой, если это возможно. Программируйте подсознание. Перед тем как ложиться спать, посмотрите на объект последний раз и попросите его защищать вас во время отдыха. Можно зажечь свечу, чтобы углубить связь.

Попробуйте разные варианты, чтобы определить, какой из них будет лучше всего подходить для вас. Важно найти то, что будет помогать именно вам.