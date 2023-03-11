Как гладить животных, чтобы они не проявляли агрессию: попробуйте правило "3 секунд"

Не секрет, что кошки и собаки очень любят, когда их гладят. Люди тоже не против погладить котиков, ведь при этом процессе у них нормализуется давление, уменьшается стресс и улучшается настроение. Однако важно правильно гладить животных, чтобы они не проявляли агрессию.

Об этом сообщила ветеринар, зоопсихолог и диетолог Лидия Лободина в Instagram .

Что чувствует животное, когда его гладят

По словам эксперта, для каждого человека погладить животное - значит выразить любовь.

Однако на самом деле собаки и кошки воспринимают это действие иначе. Любимцы привыкают, что человек постоянно имеет с ними тактильный контакт и одни животные любят это, а другие избегают. К тому же, они могут проявлять агрессию.

"Уверена, что вы замечали, как животное подходит к вам и само начинает ластиться. Это - идеальный момент, чтобы ласкать любимца, не вызывая у него дискомфорта", - говорится в сообщении.

Как правильно гладить

Сначала ветеринар советует использовать правило "3 секунды". Нужно легонько прикоснуться к животному, провести рукой по нему, не превышая 3 секунд.

В частности, если животное осталось рядом, можно дальше гладить. Все движения должны быть плавными и нежными.

Однако если животное ушло, то не стоит настаивать на контакте. Можно позвать животное обратно, дать лакомство и снова попробовать гладить. Ветеринар говорит, что это полезно для малоконтактных и робких животных.

Также следует постепенно увеличивать время ласки, гладить за ушком, подбородок. Наблюдайте, какие места особенно приятны любимцу. Часто они сами подставляют их под руку.

"Любое взаимодействие с любимцем должно приносить исключительно положительные эмоции, поэтому обращайте внимание на язык его тела и тогда вы будете лучше понимать друг друга", - отметила ветеринар.