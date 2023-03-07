Бить - нельзя: как правильно воспитывать домашних животных, если они не слушаются

Часто владельцы домашних животных могут бить своих питомцев, если они не слушаются их. Однако так делать нельзя, ведь это вредит их ментальному здоровью и ухудшает взаимопонимание между вами и любимцем.

Об этом сообщила ветеринар, диетолог и зоопсихолог Лидия Лободина в Instagram .

По ее словам, важно не наказывать животное, а воспитывать его. К тому же чем раньше, тем лучше.

Собака не слушается на прогулке и убегает

Ветеринар говорит, что такое может возникнуть, если собака действия человека воспринимает как игру. В частности, когда животное подходит к вам и вы его ругаете, собака воспринимает это, что якобы виновата, что подошла.

Поэтому в дальнейшем ей не захочется подходить, когда ее зовут. Эксперт советует тренировать животное, чтобы оно подходило, когда его зовут и хвалить за это.

Собака ест на улице мусор

Важно помнить, что собаки - любознательные животные. Потому хоть какой предмет с сильным запахом может их заинтриговать. Если владелец начинает ругаться, собака воспринимает это как соревнование за найденное "сокровище".

Поэтому в следующий раз может съесть найденную пищу как можно скорее, чтобы вы не успели отобрать.

Поэтому зоопсихолог советует тренировать животное, отвлекать внимания от найденной пищи полезным лакомством.

Животное грызет и портит дома мебель и вещи

Собаки грызут вещи не от желания навредить, а от чувства одиночества и желания успокоиться. Если вы приходите домой и начинаете ругать любимца за испорченные вещи, то он не поймет, почему его ругают.

Лучше всего обеспечить животное игрушками, желательно интеллектуальными и больше играть с любимцем. Если это не помогает, животное можно приучить к домашнему "вольеру" или удобной и просторной клетке.

Животное ходить в туалет дома

Чаще внезапная дефекация или мочеиспускание у животных происходит вследствие сильного стресса или проблем со здоровьем. Важно, что ни одно животное не ходит в туалет в неположенном месте "намеренно".

Следует выяснить, нет ли у собаки проблем со здоровьем. Далее следует определить причины стресса.