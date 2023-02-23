Вот что поможет эффективно защитить комнатные растения от кошек и собак

Часто домашние животные проявляют интерес к комнатным растениям: грызут листочки и сбрасывают на пол вазоны. Спасти растения можно с помощью народных способов.

Как эффективно уберечь растения - читайте в материале Styler ниже .

Почему животные едят растения

В общем в природе животных свойственно "щипать" траву, это означает, что их организм нуждается в зелени как дополнительном источнике полезных микроэлементов. Также волокна растений помогают очищать желудок животных от шерсти.

К тому же четырехлапые любят грызть цветы, играть с ними и даже использовать вазоны как туалеты, ставя жизнь растения под угрозу. Поэтому важно уберечь растение от "домашних вредителей".

Как защитить растения

Высокое место

Чтобы отучить животных портить цветы, размещайте их в недоступном месте.

Старайтесь не ставить горшки на подоконник, ведь коты всегда считают это место своим. Если освободить подоконник невозможно, выстелите на него шуршащую фольгу или приклейте липкий скотч - четырехлапому это точно не понравится.

Народные средства

Животным не нравится запах цитрусовых, перца, уксуса, горчицы, спирта и лаванды. Можно сделать спрей с добавлением эфирных масел, расставить возле горшков миски со жгучими специями или разложить на подоконниках кусочки лимона.

Также помешать животному рыть землю в горшке могут декоративные камни.

Пульверизатор с водой

Это классическая техника "дрессировки" кошек. Важно, что пульверизатор нужно держать под рукой постоянно, чтобы быть готовым воспользоваться им, когда животное направляется к горшкам.

В результате у питомца разовьется страх перед неизбежным наказанием за попытку поиграть с растением.

Личные растения

Чтобы отвлечь кошку от комнатных растений, можно предоставить ей несколько своих растений. Вазон с кошачьей мятой - один из лучших вариантов. Можно также поставить лоток с пророщенной пшеницей.