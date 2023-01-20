Как стирать, чтобы одежда не полиняла: простые действенные советы

Нередко можно столкнуться с проблемой, когда при стирке как в машинке, так и в тазу, яркие вещи теряют свой цвет и линяют, а то и приобретают окрас другого предмета гардероба. К подобным досадным оказиям способны привести распространенные ошибки, допущенные перед началом процесса.

На что следует обратить внимание, чтобы одежда не линяла и дольше сохраняла первозданный цвет при стирке - читайте на Styler.

В первую очередь не стоит лениться разделять и сортировать вещи по цвету ткани и типу материала. Не нужно отправлять в стиральную машину или тазик все скопом. Так, белая одежда должна быть отдельно от черной и цветной.

Также перед запуском стирки не забудьте ознакомиться с данными, указанными на этикетках и ярлыках на вашей одежде - как правило, там прописаны рекомендованные режимы стирки и глажки для данного типа изделия.

Советуют также перед началом стирки "закреплять" цвета одежды, которая вызывает у вас подозрение о возможности полинять. Для этого нужно погрузить вещи из вискозных, льняных и хлопчатобумажных тканей в емкость с холодной водой и пищевой солью (из расчета 1 столовая ложка соли на 1 литр воды) и оставить на пару часов. Если одежда из шелка и шерсти, то в воду можно добавить уксус 9% (один к одному). Нижнее белье можно замачивать в соляном растворе всего минут двадцать.

А еще перед стиркой можно протестировать, если есть опасения о возможности вещи полинять. Просто опустите элемент гардероба в прохладную воду в тазике и перемешайте - если жидкость окрасилась, то стирать одежду следует отдельно, и не использовать горячую воду.

Добавим, если вы стираете в машинке, то при выставлении температуры и программы помните: у цветной одежды больше риск окраситься, если вода прогрета выше 40С.