Какую одежду нельзя класть в стиральную машину: сильно повредится

Есть некоторые вещи, которые категорически запрещены для стирки в стиральной машине. К сожалению, большинство вспоминает об этом тогда, когда любимая одежда становится уже испорченной и непригодной к использованию.

Если вы не знаете, можно ли класть ту или иную вещ в машинку, то проверьте ее этикетку. Однако если ее нет, то помогут следующие советы.

Что нельзя стирать в машинке

Бейсболки и кепки

Эти головные уборы имеют каркас, который только на первый взгляд кажется крепким. Однако его может уничтожить механическая стирка, поэтому кепки и бейсболки обычно стирают руками. Отжимать их тоже не нужно, просто дайте лишней воде стечь.

Бюстгальтеры

При стирке в машинке бюстгальтеры могут деформироваться и растянуться чашки. Следует стирать только вручную.

Необходимо использовать холодную воду и мягкое средство для деликатных тканей. В конце осторожно отожмите бюстгальтер и разложите его на ровной поверхности.

Отмечается, что вешать бюстгальтер на сушилку - плохая идея. Это может также деформировать чашки.

Деликатная одежда

Вещи из шерсти, шелка и кашемира нельзя стирать в машинке. Это может деформировать их даже после одного цикла стирки.

Такую одежду нужно стирать вручную, в теплой воде с использованием мягкого моющего средства. В конце следует слегка отжать одежду, но не скручивать, чтобы не деформироваться. После этого уложите на решетку для сушки.

Одежда с декором

Если на вашей одежде есть вышивка, кружево, бисер и пайетки, то нельзя использовать машинную стирку. Кружева могут порваться при контакте с пуговицами, крючками и другими аксессуарами одежды.

Рекомендуется одежду с декором стирать вручную или отнести в химчистку, чтобы не повредить ее.

Кожаная одежда

В машинке кожа может уменьшиться под воздействием воды, и поверхность может деформироваться и "смяться".

В частности, отдельные пятна на такой одежде можно почистить влажной тряпкой, а всю одежду можно очистить специальным средством по уходу за кожей.

Куртки и костюмы

Стирать пальто, пиджаки, костюмы и вещи с подплечниками в стиральной машине не стоит. В результате они будут деформированы, поэтому лучше сдать их в химчистку.