Як прати, щоб одяг не полиняв: прості дієві поради

Нерідко можна зіткнутися з проблемою, коли при пранні як в машинці, так і в тазі, яскраві речі втрачають свій колір і линяють, а то й набувають забарвлення іншого предмета гардероба. До подібних прикрощів можуть призвести поширені помилки, допущені перед початком процесу.

На що слід звернути увагу, щоб одяг не линяв і довше зберігав первозданний колір під час прання - читайте на Styler.

В першу чергу не слід лінуватися розділяти та сортувати речі за кольором тканини та типом матеріалу. Не потрібно відправляти в пральну машину або тазик усе за раз. Так, білий одяг повинен бути окремо від чорного та кольорового.

Також перед запуском прання не забудьте ознайомитися з даними, вказаними на етикетках та ярликах на вашому одязі - як правило, там прописані рекомендовані режими прання та прасування для даного типу виробу.

Радять також перед початком прання "закріплювати" кольори одягу, який викликає у вас підозру про можливість полиняти. Для цього потрібно занурити речі з віскозних, лляних і бавовняних тканин у ємність із холодною водою та харчовою сіллю (з розрахунку 1 столова ложка солі на 1 літр води) та залишити на пару годин. Якщо одяг із шовку та вовни, то у воду можна додати оцет 9% (один до одного). Спідню білизну можна замочувати в соляному розчині всього двадцять хвилин.

А ще перед пранням можна протестувати, якщо є побоювання щодо можливості речі линяти. Просто опустіть елемент гардероба в прохолодну воду в тазику і перемішайте - якщо рідина забарвилася, то прати одяг слід окремо і не використовувати гарячу воду.

Додамо, якщо ви стираєте в машинці, то при виставленні температури та програми пам'ятайте: у кольорового одягу більше ризик забарвитися, якщо вода прогріта вище за 40С.