Как стирать капроновые колготки в машине, чтобы они не повредились: секретные способы

Не все знают, можно стирать капроновые колготки в стиральной машине. Существует мнение, что этот материал настолько щепетилен, что очень быстро может повредиться. Однако следует соблюдать всего лишь несколько советов.

Как стирать капроновые колготки в стиральной машине - читайте на Styler ниже .

Что следует знать

Чтобы капроновые колготки нормально пережили стирку в стиральной машинке, следует соблюдать важные правила. Только тогда вещ не повредится.

Не кладите в машинку порванные колготки

Нельзя стирать в машинке колготки, имеющие небольшие дефекты - маленькие дырочки или затяжки, ведь такая стирка окончательно испортит изделие.

Также не рекомендуется класть в барабан колготки с вещами, которые имеют декор - застежки, кнопки и молнии.

Используйте специальный мешочек

Чтобы колготки точно не повредились, следует использовать специальный мешок для стирки. Он защитит изделие от повреждений, а также не позволит ему перекрутиться с другими вещами в барабане.

Если такого мешочка нет, можно положить их в носок схожего цвета, который завязать сверху резинкой для волос.

Добавьте порошок в виде геля

В частности, понадобится гель для деликатной стирки. Также запрещается применять средства, содержащие в своем составе хлор или другие агрессивные ингредиенты, которые могут повредить нежную структуру материала.

К тому же важно выбрать именно режим деликатной стирки.

Правильная температура

Температура воды не должна превышать 30 градусов. Кроме того, нельзя использовать функцию отжима. Лучше всего это сделать вручную.

Также постоянно стирать колготки в стиральной машинке не стоит. Все потому, что так они быстрее сносятся. Лучше всего чередовать машинную и ручную стирку.

Как правильно сушить

После стирки капроновые колготки лучше всего положить на махровое полотенце, сверху накрыть еще одним слоем ткани и отжать.

После этого нужно их развесить, избегая прямых солнечных лучей.