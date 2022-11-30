Где в быту можно использовать капроновые колготки: помогут вам сэкономить

Капроновые колготки уже давно не в дефиците и сейчас можно купить какие угодно - на любой вкус и кошелек. Поэтому порванные колготки обычно отправляются в мусорное ведро, а вместо них покупаются новые.

Но вы перестанете их выбрасывать, если узнаете, где в быту можно использовать такие колготки. Что можно с ними сделать - читайте ниже.

Вместо ватных дисков

Нет, колготки не подойдут для смывания косметики с лица или для нанесения на нежную кожу косметических средств. Для этого используйте только ватные диски. Или вату.

А колготки можно использовать для смывания лака с ногтей. Разрежьте колготки на кусочки, нанесите жидкость для снятия лака и используйте по назначению. Так вы сможете сэкономить на вате или ватных дисках.

Средство от моли

Лучшим средством от моли в шкафах является сбор трав. Можно ставить баночки, которые подвергаются риску быть разбитыми. Или шить специальные мешочки из тонкой ткани и тратить на это средства и время.

А можно из старых колготок сделать отличные мешочки любого размера и в любом количестве. Достаточно просто завязать узлом с двух концов кусок колготки и подвесить в любом месте. Такие подушечки будут удобными и эффективными.

Хранение лука

Наверняка вы видели такие капроновые сетки у бабушек и мам, так как этот способ хранения лука был очень удобен. Хранить сетку из капрона с луком нужно в сухом и темном месте, чтобы он не испортился. А еще так можно хранить чеснок.

Капрон - очень прочный материал, поэтому вы можете смело подвесить такой мешочек повыше.

Для мытья окон

Если вы хотите вымыть окна и не получить мыльные разводы, необязательно покупать специальные средства и тряпочки. Используйте старые колготки - намочите их водой с уксусом и протрите стекла. Потом возьмите сухие колготки и еще раз протрите - стекла будут сухие и блестящие.

Бигуди

Такие бигуди называли папильотками. Капроновые колготки режут на шнурки. Потом накручивают на каждый шнурок кусочек фольги или мягкой бумаги. А потом закручивают прядь волос, закрепляя обычным бантиком из концов шнурка.