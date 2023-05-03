Як прати капронові колготки у машині, щоб вони не пошкодились: секретні способи
Не усі знають, чи можна прати капронові колготки у пральній машині. Існує думка, що цей матеріал настільки делікатний, що дуже швидко може пошкодитись. Однак, варто дотримуватись всього лиш кількох порад.
Як прати капронові колготки у пральній машині - читайте на Styler нижче.
Що варто знати
Щоб капронові колготки нормально пережили прання у пральній машинці, варто дотримуватись важливих правил. Тільки тоді річ не пошкодиться.
Не кладіть у машинку порвані колготки
Не можна прати у машинці колготки, які мають невеликі дефекти - маленькі дірочки чи затяжки, адже таке прання остаточно зіпсує виріб.
Також не рекомендується класти у барабан колготки з речами, які мають на собі декор - застібки, кнопки та блискавки.
Використовуйте спеціальний мішечок
Щоб колготки точно не пошкодились, варто використовувати спеціальний мішок для прання. Він захистить виріб від пошкоджень, а також не дозволить йому перекрутитися з іншими речами у барабані.
Якщо такого мішечка немає, можна покласти їх у шкарпетку схожого кольору, яку зав’язати зверху резинкою для волосся.
Додайте порошок у вигляді гелю
Зокрема, знадобиться гель для делікатного прання. Також забороняється застосовувати засоби, які містять у своєму складі хлор або інші агресивні інгредієнти, які можуть пошкодити ніжну структуру матеріалу.
До того ж важливим є обрати саме режим делікатного прання.
Правильна температура
Температура води не повинна перевищувати 30 градусів. Окрім того, не можна використовувати функцією віджиму. Найкраще це зробити вручну.
Також постійно прати колготи у пральній машинці не варто. Все тому, що так вони швидше зносяться. Найкраще чергувати машинне і ручне прання.
Як правильно сушити
Після прання капронові колготки найкраще покласти на махровий рушник, зверху накрити ще одним шаром тканини і відтиснути.
Після цього потрібно їх розвісити, уникаючи прямих сонячних променів.
Раніше ми повідомляли, що зробити, щоб капронові колготи не рвались.
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