Як прати капронові колготки у машині, щоб вони не пошкодились: секретні способи

Не усі знають, чи можна прати капронові колготки у пральній машині. Існує думка, що цей матеріал настільки делікатний, що дуже швидко може пошкодитись. Однак, варто дотримуватись всього лиш кількох порад.

Як прати капронові колготки у пральній машині - читайте на Styler нижче .

Що варто знати

Щоб капронові колготки нормально пережили прання у пральній машинці, варто дотримуватись важливих правил. Тільки тоді річ не пошкодиться.

Не кладіть у машинку порвані колготки

Не можна прати у машинці колготки, які мають невеликі дефекти - маленькі дірочки чи затяжки, адже таке прання остаточно зіпсує виріб.

Також не рекомендується класти у барабан колготки з речами, які мають на собі декор - застібки, кнопки та блискавки.

Використовуйте спеціальний мішечок

Щоб колготки точно не пошкодились, варто використовувати спеціальний мішок для прання. Він захистить виріб від пошкоджень, а також не дозволить йому перекрутитися з іншими речами у барабані.

Якщо такого мішечка немає, можна покласти їх у шкарпетку схожого кольору, яку зав’язати зверху резинкою для волосся.

Додайте порошок у вигляді гелю

Зокрема, знадобиться гель для делікатного прання. Також забороняється застосовувати засоби, які містять у своєму складі хлор або інші агресивні інгредієнти, які можуть пошкодити ніжну структуру матеріалу.

До того ж важливим є обрати саме режим делікатного прання.

Правильна температура

Температура води не повинна перевищувати 30 градусів. Окрім того, не можна використовувати функцією віджиму. Найкраще це зробити вручну.

Також постійно прати колготи у пральній машинці не варто. Все тому, що так вони швидше зносяться. Найкраще чергувати машинне і ручне прання.

Як правильно сушити

Після прання капронові колготки найкраще покласти на махровий рушник, зверху накрити ще одним шаром тканини і відтиснути.

Після цього потрібно їх розвісити, уникаючи прямих сонячних променів.