Как избавиться от неприятного запаха в микроволновке: 7 лучших методов

Микроволновая печь - это важное устройство на большинстве кухонь, но часто она может начать неприятно пахнуть после разогрева продуктов с сильным ароматом. Запахи рыбы, чеснока или специй могут оставаться в середине устройства. Как удалить их?

Пищевая сода является одним из самых эффективных средств

Пищевая сода является одним из самых эффективных средств для нейтрализации запахов. Она не только маскирует неприятные ароматы, но и поглощает их. Для этого растворите соду в небольшом количестве воды, чтобы образовалась паста.

Нанесите ее на внутреннюю поверхность микроволновки с помощью губки, оставьте на несколько часов, а затем протрите чистой салфеткой. Этот метод поможет также избавиться от стойких загрязнений, появляющихся из-за частого использования.

Кофейная гуща

Использованная кофейная гуща обладает превосходной способностью поглощать запахи. Просто поместите ее в миску и поставьте на ночь в закрытую микроволновку. За это время гуща впитает все неприятные ароматы, и вы почувствуете свежесть на следующий день. Это простой и доступный метод, не требующий больших затрат.

Уксус

Уксус - это еще одно мощное средство для очистки и нейтрализации запахов. Для этого смешайте 2 столовые ложки белого дистиллированного уксуса с 120 мл воды в миске и нагревайте ее в микроволновке в течение 5 минут.

После этого дайте постоять еще 15 минут, затем протрите стенки микроволновки мягкой тканью. Уксус также помогает бороться с застарелыми жирными пятнами, которые могут оставаться в печи.

Лимонный сок лимона

Цитрусовый запах лимона способен нейтрализовать даже самые стойкие ароматы. Выдавите сок из одного лимона в миску, разбавьте водой и поставьте ее в микроволновую печь.

Нагревайте смесь в течение 10 минут. После того как печь выключится, не спешите открывать дверцу, дайте пару проникнуть во все углы. Лимонный сок также обладает антисептическими свойствами, помогающими очистить поверхности от микробов.

Есть много способов удалить неприятные запахи из микроволновки (фото: Freepik.com)

Активированный уголь

Это доступное аптечное средство эффективно поглощает запахи благодаря своей пористой структуре. Для этого положите 10-20 измельченных таблеток активированного угля в микроволновую печь на 8 часов или на ночь.

Это позволит углю впитывать неприятные ароматы, оставляя только чистоту. Активированный уголь также очень хорошо поглощает влагу, что может быть полезно в случае появления конденсата.

Корица

Эта специя не только дарит чудесный аромат, но и способна нейтрализовать неприятные запахи. Положите несколько палочек корицы в чашку с водой и поставьте ее в микроволновую печь.

Включите печь и нагревайте в течение 5 минут, и ваше помещение наполнится приятным ароматом. Кроме того, корица способна придавать ощущение тепла и уюта на кухне.

Зубная паста

Зубная паста обладает способностью эффективно удалять запахи и оставлять поверхности чистыми. Нанесите немного пасты на влажную губку и протрите внутренние поверхности микроволновки.

Затем снимите остатки пасты чистой тряпкой, и запахов больше не будет. Этот метод также помогает избавиться от мелких пятен и следов, которые часто остаются после разогрева пищи.

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