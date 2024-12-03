Неприятный запах из печки автомобиля: почему и как избавиться

У каждого поколения автомобилей свои характерные особенности, и характерные проблемы тоже. Если полвека назад водители боролись с запахом бензина и горелого масла, то сегодня нам донимают в салоне другие ароматы. Откуда берется запах мусора и плесени и как его преодолеть?

Поскольку сомнительный аромат в машине усиливается, как правило, после включения отопителя, печку в "химической атаке" обычно и обвиняют. На самом деле, оно не совсем так и точнее будет говорить о климатической установке в целом – ведь в нынешних машинах она объединяет в себе все, что отвечает за микроклимат: и отопление, и охлаждение, и вентиляцию.

Сразу скажем, что проблема они хорошо известна профессионалам и соответственно они имеют технологию по ее преодолению. Так что если у автомобилиста есть средства и желания, он может обратиться на одну из тех СТО, где проводят антибактериальную очистку системы климата. Но вполне реально разобраться с этим вопросом и самостоятельно.

Откуда запах в салоне авто

Итак, чаще всего нештатный запах в авто создают его нештатные пассажиры – разного рода благоухающие бактерии, поселяющиеся во влажных местах. И одна из таких тайных локаций – климатическая установка, спрятанная под торпедо.

Плесневый внутри кондиционера. После отключения кондиционера на холодном металле его испарителя-радиатора оседает конденсат, и на эту влагу налипает пыль и мелкий мусор, поступающие с воздухом (особенно, если в системе нет воздушного фильтра). В слое питательной среды охотно поселяются грибки и бактерии, а они часто бывают очень пахучими.

Грибок в воздуховодах. В принципе, "контингент" здесь такой же, что и в кондиционере – незваные микропассажиры расселяются по климатическому модулю, когда им становится тесно на испарителе и никто с ними не борется.

Плесневик на теплообменнике отопителя. Радиатор печки расположен отдельно от радиатора-испарителя кондиционера, к тому же стоит в глубине корпуса климата, последним в потоке воздуха. Поэтому влага на него попадает редко, и питомником ароматов печка становится тоже нечасто. Однако если да, то водитель испытывает дискомфорт того же плана.

Два способа преодолеть запахи в салоне

Чтобы устранить источники запахов в машине, нужно, извините, беспощадно уничтожить распространяющую их живность. Плесневую, бактерии и другие микроорганизмы нужно найти и нейтрализовать независимо от того, где они живут – в печке, кондиционере или в воздухопроводах. Делается это одним из двух способов.

Уничтожение запахов в домашних условиях. В витринах с автомобильной химией можно найти специальный препарат – чаще всего он называется очистителем кондиционера и имеет вид аэрозольного баллона с длинной гибкой трубкой. Именно с ее помощью вещество подается в глубь климатической системы. Перед тем вентилятор "климата" включается на максимальную скорость, нажимается кнопка рециркуляции воздуха и трубка вводится в канал, забирающий воздух из салона. Расположение этого воздухозаборника в вашей модели нужно выяснить раньше времени.

Профессиональное средство по борьбе с запахом. В стационарных условиях специальный препарат-очиститель подается глобально во все внутренние объемы климатического блока. На некоторых СТО для этого есть специальные устройства, которые при помощи ультразвука превращают препарат в мелкодисперсный туман. Его направляют в систему климата так же, как и любительский аэрозоль – через сопло забора воздуха в режиме рециркуляции. Конечно, этот способ более эффективен, потому что очищающий препарат заполняет все полости и каналы системы распределения воздуха по салону – а значит, выкуривает непрошеных гостей из сокровенных уголков.

Если коротко

По большому счету, в определенные периоды года весь интерьер автомобиля может превращаться в благоприятную для грибков среду. Чаще всего это бывает зимой, когда в машине много влаги из-за снега и воды – занесены в салон на обуви и одежде и благодаря влажному воздуху с улицы. Поэтому в холодное время следует не допускать сильного увлажнения атмосферы в машине: вовремя просушивать коврики, не держать в багажнике и салоне мокрую одежду и зонтики, чаще проветривать салон и время от времени включать отопление по полной.