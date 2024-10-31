Как найти все сохраненные пароли в Google Chrome: помогут несколько кликов

Сохранение паролей в браузере - удобная функция, которая избавляет от необходимости запоминать множество учетных данных. Однако иногда возникает ситуация, когда нужно быстро найти сохраненный пароль для доступа к сайту или сервису.

О том, как получить доступ ко всем вашим паролям в Google Chrome всего за несколько кликов, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущий в мире сайт по технологиям и жизненным советам Lifehacker .

Как найти сохраненные пароли в Google Chrome

Чтобы получить доступ к паролям в Chrome, вам нужно сохранить их в браузере и войти в систему с помощью своего аккаунта Google. Оба варианта доступны через настройки браузера:

Нажмите на три точки (вверху справа)

Выберите Настройки

В разделе "Вы и Google" вы можете войти в систему (если вы еще этого не сделали) и выбрать, следует ли синхронизировать пароли с этим компьютером

В разделе "Автозаполнение и пароли" выберите "Менеджер паролей Google"

Выберите "Настройки", чтобы указать Chrome, следует ли предлагать сохранять пароли в этом браузере и предоставлять автоматически заполнять их при необходимости

Если хотя бы некоторые из этих функций включены (вы сохраняете свои пароли или синхронизируете их из другого места), вы можете найти их на том же экране менеджера паролей: "Автозаполнение и пароли", а затем "Google Password Manager" в настройках (вы также можете ввести "chrome://password-manager/passwords" в адресной строке)

Прокрутите список или воспользуйтесь полем поиска вверху, чтобы найти пароль

Выберите название любого сайта, чтобы увидеть более подробную информацию

Вам будет предложено подтвердить свою личность - обычно с помощью пароля Google или с помощью биометрической защиты, если вы установили ключ доступа

Нажмите на значок глаза в поле пароля, чтобы увидеть его

Используйте значок копирования (два прямоугольника), чтобы скопировать пароль в буфер обмена

Вы увидите, что здесь у вас есть несколько опций: Редактировать , Удалить или Поделиться информацией, которую сохранил Chrome (будьте осторожны с последним). Вы также можете выбрать "Проверить" слева. Chrome проведет аудит ваших учетных данных для входа, который выведет предупреждения о паролях, которые легко взломать или которые вы использовали более одного раза.

Выберите "Настройки" слева, чтобы вернуться к экрану параметров. Другие варианты здесь охватывают импорт и экспорт паролей, а также управление списком сайтов, для которых вы запретили Chrome сохранять пароли.

Обратите внимание, что иногда при поиске паролей вам придется проявить изобретательность: некоторые домены веб-сайтов перенаправляют вас на порталы входа с другими URL-адресами в адресной строке, поэтому Chrome не всегда сохраняет правильное имя веб-сайта вместе с вашим именем пользователя и паролем.

Вы можете редактировать сохраненные пароли, а также просматривать их (фото: Lifehacker)

Как найти сохраненные пароли на Android

Если вы используете устройство Android, перейдите на главный экран настроек, затем выберите Google и Password Manager, чтобы получить доступ к тому же списку сохраненных паролей. Здесь также доступны все обычные функции: нажмите на имя сайта, чтобы увидеть информацию о логине и пароле, а также кнопки для редактирования, удаления и совместного использования записи.

Менеджер паролей на смартфоне Android (фото: Lifehacker)