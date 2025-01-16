Google Chrome тестирует функцию, которая положит конец всплывающей рекламе: подробности

Браузер Google Chrome тестирует новую функцию под названием PermissionsAI, которая призвана сделать назойливые всплывающие окна, запрашивающие доступ к вашему местоположению или разрешение на отправку уведомлений, гораздо менее заметными.

Как будет работать новая функция

Инструмент использует "Сервис прогнозирования разрешений" Google и Gemini Nano v2, чтобы предугадать, предоставит ли пользователь запрашиваемому веб-сайтом доступ. Если ответ, скорее всего, "нет", функция помещает запрос в менее навязчивый интерфейс, вместо того чтобы выводить его на передний план, как это происходит сейчас.

Идея состоит в том, чтобы Chrome с помощью ИИ сделал просмотр веб-страниц более приятным, незаметно обрабатывая мелкие раздражающие факторы, которые могут накапливаться в интернете. PermissionsAI анализирует ваши предыдущие взаимодействия с аналогичными запросами, чтобы спрогнозировать ваш ответ.

Если вы из тех, кто машинально отклоняет каждое всплывающее окно с уведомлением, PermissionsAI даже не станет вас беспокоить громким, навязчивым запросом. Вместо этого он тихо запишет запрос в незаметном интерфейсе, где вы сможете ознакомиться с ним позже.

PermissionsAI в настоящее время тестируется в Chrome Canary - экспериментальной версии браузера - и пока недоступен для широкой публики. Он хорошо сочетается с инструментом безопасности "Безопасный просмотр", который защищает пользователей от вредоносных веб-сайтов и загрузок, а это значит, что ошибочное предположение не нанесет вреда вашему компьютеру.

Типичный пример всплывающей рекламы (фото: WordStream)

ИИ в браузере

Это очередной шаг Google по внедрению ИИ в Chrome. Gemini теперь является частью многих функций браузера, помогая организовывать открытые вкладки, предлагая сравнение товаров и помогая составлять текст. PermissionsAI, однако, менее броская, чем другие функции, и может оказаться одним из самых ценных улучшений просто потому, что устраняет распространенное раздражение.

Хотя концепция проста, детали работы PermissionsAI остаются неясными. Google не раскрывает, как именно его ИИ рассчитывает вероятность того, что вы нажмете "Разрешить" или "Запретить", но можно с уверенностью предположить, что система в значительной степени опирается на машинное обучение.

Изучая закономерности в поведении пользователей, Chrome может сократить количество прерываний и облегчить жизнь веб-разработчикам, которые слышат жалобы на то, что их всплывающие окна раздражают людей.

Стоит задаться вопросом, смогут ли PermissionsAI и другие функции на базе Gemini найти правильный баланс между полезностью и навязчивостью. Хотя уменьшение количества всплывающих окон нравится всем, прогнозы на основе ИИ не безупречны.

Что произойдет, если PermissionsAI неправильно предскажет, что вы не захотите одобрить запрос, и вы полностью пропустите важное всплывающее окно? Тем не менее, если PermissionsAI сможет надежно отфильтровывать ненужные запросы, предоставляя пользователям контроль над важными решениями, он может стать одной из самых востребованных функций Chrome.