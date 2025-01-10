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Косметолог показала массаж, который быстро уберет морщины между бровями (видео)

Пятница 10 января 2025 15:15
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Косметолог показала массаж, который быстро уберет морщины между бровями (видео) Как избавиться от морщин между бровями на лице (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Ольга Позднякова

Морщины между бровями сложно корректировать, но вполне возможно. Для избегание можно делать массаж вакуумной баночкой, который даст отличные результаты.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу косметолога Ольги Поздняковой.

Как избежать морщин

Для такого упражнения понадобится вакуумная баночка. Ею нужно проводить круговые движения, не отпуская вакуум по всей зоне переносицы.

"Двигаемся от центра к периферии над бровью, таким образом можно делать 3-5 подходов. Покраснение будет означать, что улучшается кровообращение. Теперь снова можно сделать вакуум и снова пройтись по всей зоне переносицы", - отметила эксперт.

По словам косметолога, такие движения можно делать ежедневно для лучшего эффекта.

Важно, что такой массаж нельзя проводить на сухой коже, используйте крем для лица или масло - это обеспечит легкое скольжение баночки.

После этого массажа можно сделать тейпирование межбровной зоны - это усилит результат, поможет разгладить мышечное напряжение и избавить от морщин.

Суть такого массажа - в глубоком воздействии на кожу, что дает следующие результаты:

  • улучшение кровообращения в клетках, соответственно - здоровый цвет лица
  • глубокая чистка пор кожи
  • сужение пор
  • избавление от отечности
  • разглаживание возрастных и мимических морщин
  • подтяжка контуров овала лица
  • придание коже тонуса и эластичности

Одно из основных преимуществ - воздействие на кожу без медицинских препаратов, активация естественных природных процессов. Кроме того, по сравнению с другими процедурами эта сравнительно не дорогая, особенно если знать о правилах проведения.

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