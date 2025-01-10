Косметолог показала массаж, который быстро уберет морщины между бровями (видео)
Морщины между бровями сложно корректировать, но вполне возможно. Для избегание можно делать массаж вакуумной баночкой, который даст отличные результаты.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу косметолога Ольги Поздняковой.
Как избежать морщин
Для такого упражнения понадобится вакуумная баночка. Ею нужно проводить круговые движения, не отпуская вакуум по всей зоне переносицы.
"Двигаемся от центра к периферии над бровью, таким образом можно делать 3-5 подходов. Покраснение будет означать, что улучшается кровообращение. Теперь снова можно сделать вакуум и снова пройтись по всей зоне переносицы", - отметила эксперт.
По словам косметолога, такие движения можно делать ежедневно для лучшего эффекта.
Важно, что такой массаж нельзя проводить на сухой коже, используйте крем для лица или масло - это обеспечит легкое скольжение баночки.
После этого массажа можно сделать тейпирование межбровной зоны - это усилит результат, поможет разгладить мышечное напряжение и избавить от морщин.
Суть такого массажа - в глубоком воздействии на кожу, что дает следующие результаты:
- улучшение кровообращения в клетках, соответственно - здоровый цвет лица
- глубокая чистка пор кожи
- сужение пор
- избавление от отечности
- разглаживание возрастных и мимических морщин
- подтяжка контуров овала лица
- придание коже тонуса и эластичности
Одно из основных преимуществ - воздействие на кожу без медицинских препаратов, активация естественных природных процессов. Кроме того, по сравнению с другими процедурами эта сравнительно не дорогая, особенно если знать о правилах проведения.
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