Эти дешевые средства из аптеки действуют как роскошные кремы против морщин: заменят лифтинг и ботокс

Мечтаете о красивой коже лица? Вам не нужно тратить кучу денег на дорогие, роскошные кремы против морщин или процедуры эстетической медицины. Все средства вы можете купить в аптеке.

Какие именно аптечные продукты могут заменить дорогие кремы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Strona Zdrowia .

С какого возраста следует использовать крем от морщин?

Однозначного ответа на этот вопрос нет. Кожа каждого из нас стареет со своей скоростью, и это зависит не от нашего возраста, а от многих других предрасположенностей. Это определяется влиянием генов, типа кожи (жирная, сухая, чувствительная), а также образа жизни, например, питанием, курением, посещением солярия или частым принятием солнечных ванн, малой физической активностью и т.д.

Кожа начинает стареть после 25 лет, но изменения начинают происходить даже после 19 лет. Однако это не значит, что каждая девушка с этого возраста должна пользоваться кремом против морщин.

Уход за кожей должен быть адаптирован к индивидуальным потребностям и требованиям. Жирной коже понадобится косметика, которая регулирует выделение кожного сала и уменьшает видимость пор, проблемной коже лучше использовать противовоспалительные и восстанавливающие кремы, а чувствительной коже лучше использовать косметику, которая снимает раздражение и сильно увлажняет.

Эффективны ли кремы от морщин?

Вся кожа со временем теряет свою упругость и эластичность, потому что она хуже восстанавливается. Наблюдаются потери коллагеновых и эластиновых волокон, которые заметны в виде морщин. Поэтому вам следует использовать крем против морщин, когда появляются первые морщины или изменения цвета кожи.

Какие аптечные мази помогут коже?

Мазь календулы

Мазь с экстрактом цветков календулы эффективно увлажняет и восстанавливает кожу. Поддерживает синтез коллагена, укрепляя кожу и разглаживая морщины. Благодаря содержанию каротиноидов он также выравнивает тон кожи и придает ей сияющий вид.

Мазь с витамином А

Это косметическое средство имеет широкий спектр действия. Восстанавливает и глубоко увлажняет сухую, потрескавшуюся кожу лица, губ и под глазами. Витаминная мазь содержит в качестве действующего вещества ретинилпальмитат, который называется проретинол. В коже он превращается в ретинол (активную форму витамина А).

Витамин А является сильным антиоксидантом, который борется со свободными радикалами и таким образом замедляет процесс старения. При регулярном применении он восстанавливает коллагеновые связи. В результате кожа становится упругой и сияющей, а морщины разглаживаются.

Витамин А и Е

Витамин А+Е в капсулах - известная диетическая добавка. Однако их можно использовать и для ухода за кожей извне. Просто выжмите содержимое капсулы и нанесите ее на лицо. Таким образом витамины действуют как интенсивная сыворотка в ампулах, но их можно приобрести за копейки.

Оба витамина являются сильными антиоксидантами, благодаря чему устраняют свободные радикалы, ответственные за процесс старения организма. После применения капсул кожа становится более упругой, увлажненной, подтянутой и эластичной. Морщины разглаживаются, цвет выравнивается.

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