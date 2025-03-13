Как избавиться от второго подбородка: единственный метод, который действительно работает

Второй подбородок - это проблема, с которой сталкиваются многие люди независимо от возраста и веса. Причины его появления могут быть разными: наследственность, избыточный вес, потеря упругости кожи или даже неправильная осанка.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как убрать второй подбородок и укрепить кожу в этой зоне.

Почему появляется второй подбородок? Основные причины его образования: Избыточный вес Жировые отложения накапливаются в зоне подбородка, образуя складку. Потеря эластичности кожи С возрастом уровень коллагена и эластина в организме снижается, что приводит к обвисанию тканей. Генетическая предрасположенность Если у близких родственников есть второй подбородок, вероятность его появления значительно возрастает. Плохая осанка Постоянное наклонение головы вперед, например, во время использования телефона или работы за компьютером, приводит к ослаблению мышц шеи. Какой метод действительно работает? Чтобы убрать второй подбородок, нужно воздействовать на проблему комплексно: укреплять мышцы, уменьшать жировые отложения и улучшать состояние кожи. Самый эффективный способ включает регулярное выполнение специальных упражнений, которые подтянут овал лица и сделают контуры более четкими. Эффективный комплекс упражнений Вытягивание подбородка Сядьте ровно, поднимите голову вверх и выдвиньте подбородок вперед.

Задержитесь в таком положении на 5 секунд, затем расслабьте мышцы.

Повторите 10-15 раз. Жевание Представьте, что вы жуете жевательную резинку, при этом напрягая мышцы шеи и подбородка.

Выполняйте упражнение в течение 30 секунд, повторите 3 подхода. Наклоны головы Медленно запрокидывайте голову назад, стараясь дотянуться губами до потолка.

Удерживайте положение 5 секунд, затем вернитесь в исходную позицию.

Повторите 10 раз. Сопротивление ладони Положите кулак под подбородок и нажимайте им вверх, при этом напрягая мышцы шеи.

Удерживайте напряжение 10 секунд, затем расслабьте мышцы.

Выполните 10-12 повторений. Питание и уход за кожей Чтобы ускорить результат, важно пересмотреть пищевые привычки: Уменьшите количество сахара, соли и обработанных продуктов.

Употребляйте больше белковой пищи (рыба, курица, яйца), которая способствует укреплению мышц.

Контролируйте уровень воды в организме, чтобы избежать отеков. Косметические процедуры также могут помочь: массаж лица улучшает кровообращение, а лимфодренажные техники уменьшают отечность. Вас может заинтересовать Эти дешевые средства из аптеки действуют как роскошные кремы против морщин

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