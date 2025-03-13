Как избавиться от второго подбородка: единственный метод, который действительно работает
Второй подбородок - это проблема, с которой сталкиваются многие люди независимо от возраста и веса. Причины его появления могут быть разными: наследственность, избыточный вес, потеря упругости кожи или даже неправильная осанка.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как убрать второй подбородок и укрепить кожу в этой зоне.
Почему появляется второй подбородок?
Основные причины его образования:
Избыточный вес
Жировые отложения накапливаются в зоне подбородка, образуя складку.
Потеря эластичности кожи
С возрастом уровень коллагена и эластина в организме снижается, что приводит к обвисанию тканей.
Генетическая предрасположенность
Если у близких родственников есть второй подбородок, вероятность его появления значительно возрастает.
Плохая осанка
Постоянное наклонение головы вперед, например, во время использования телефона или работы за компьютером, приводит к ослаблению мышц шеи.
Какой метод действительно работает?
Чтобы убрать второй подбородок, нужно воздействовать на проблему комплексно: укреплять мышцы, уменьшать жировые отложения и улучшать состояние кожи. Самый эффективный способ включает регулярное выполнение специальных упражнений, которые подтянут овал лица и сделают контуры более четкими.
Эффективный комплекс упражнений
Вытягивание подбородка
- Сядьте ровно, поднимите голову вверх и выдвиньте подбородок вперед.
- Задержитесь в таком положении на 5 секунд, затем расслабьте мышцы.
- Повторите 10-15 раз.
Жевание
- Представьте, что вы жуете жевательную резинку, при этом напрягая мышцы шеи и подбородка.
- Выполняйте упражнение в течение 30 секунд, повторите 3 подхода.
Наклоны головы
- Медленно запрокидывайте голову назад, стараясь дотянуться губами до потолка.
- Удерживайте положение 5 секунд, затем вернитесь в исходную позицию.
- Повторите 10 раз.
Сопротивление ладони
- Положите кулак под подбородок и нажимайте им вверх, при этом напрягая мышцы шеи.
- Удерживайте напряжение 10 секунд, затем расслабьте мышцы.
- Выполните 10-12 повторений.
Питание и уход за кожей
Чтобы ускорить результат, важно пересмотреть пищевые привычки:
- Уменьшите количество сахара, соли и обработанных продуктов.
- Употребляйте больше белковой пищи (рыба, курица, яйца), которая способствует укреплению мышц.
- Контролируйте уровень воды в организме, чтобы избежать отеков.
Косметические процедуры также могут помочь: массаж лица улучшает кровообращение, а лимфодренажные техники уменьшают отечность.
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В материале использованы такие источники - BBC Health, WomensHealth и другие.
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