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Как избавиться от второго подбородка: единственный метод, который действительно работает

Четверг 13 марта 2025 17:36
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Как избавиться от второго подбородка: единственный метод, который действительно работает Фото: Как убрать второй подбородок (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Второй подбородок - это проблема, с которой сталкиваются многие люди независимо от возраста и веса. Причины его появления могут быть разными: наследственность, избыточный вес, потеря упругости кожи или даже неправильная осанка.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как убрать второй подбородок и укрепить кожу в этой зоне.

Почему появляется второй подбородок?

Основные причины его образования:

Избыточный вес

Жировые отложения накапливаются в зоне подбородка, образуя складку.

Потеря эластичности кожи

С возрастом уровень коллагена и эластина в организме снижается, что приводит к обвисанию тканей.

Генетическая предрасположенность

Если у близких родственников есть второй подбородок, вероятность его появления значительно возрастает.

Плохая осанка

Постоянное наклонение головы вперед, например, во время использования телефона или работы за компьютером, приводит к ослаблению мышц шеи.

Какой метод действительно работает?

Чтобы убрать второй подбородок, нужно воздействовать на проблему комплексно: укреплять мышцы, уменьшать жировые отложения и улучшать состояние кожи. Самый эффективный способ включает регулярное выполнение специальных упражнений, которые подтянут овал лица и сделают контуры более четкими.

Эффективный комплекс упражнений

Вытягивание подбородка

  • Сядьте ровно, поднимите голову вверх и выдвиньте подбородок вперед.
  • Задержитесь в таком положении на 5 секунд, затем расслабьте мышцы.
  • Повторите 10-15 раз.

Жевание

  • Представьте, что вы жуете жевательную резинку, при этом напрягая мышцы шеи и подбородка.
  • Выполняйте упражнение в течение 30 секунд, повторите 3 подхода.

Наклоны головы

  • Медленно запрокидывайте голову назад, стараясь дотянуться губами до потолка.
  • Удерживайте положение 5 секунд, затем вернитесь в исходную позицию.
  • Повторите 10 раз.

Сопротивление ладони

  • Положите кулак под подбородок и нажимайте им вверх, при этом напрягая мышцы шеи.
  • Удерживайте напряжение 10 секунд, затем расслабьте мышцы.
  • Выполните 10-12 повторений.

Питание и уход за кожей

Чтобы ускорить результат, важно пересмотреть пищевые привычки:

  • Уменьшите количество сахара, соли и обработанных продуктов.
  • Употребляйте больше белковой пищи (рыба, курица, яйца), которая способствует укреплению мышц.
  • Контролируйте уровень воды в организме, чтобы избежать отеков.

Косметические процедуры также могут помочь: массаж лица улучшает кровообращение, а лимфодренажные техники уменьшают отечность.

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В материале использованы такие источники - BBC Health, WomensHealth и другие.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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