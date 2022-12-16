3 завтрака, которые ошибочно считают полезными: эксперт удивила списком продуктов

Завтрак должен быть сытным и питательным настолько, чтобы дать энергии человеку хотя бы до обеда. Привычные варианты в виде каш с ягодами или фруктовые смузи оказались не лучшими вариантами еды в начале дня.

О 3 завтраках, которые ошибочно считаются полезными, рассказала нутрициолог Терновик Галина на своей странице в Instagram .

Гранола или каши с ягодами

Эксперт советует отказаться от гранолы с разнообразными добавками, а также от каш с ягодами. Такие завтраки выглядят красиво, однако не полезны.

"Это просто углеводная бомба для вашего организма, что приведет к стремительному подъему глюкозы и кратковременному насыщению максимум на 1,5 часа и вы снова потянетесь за чем-то. И вместе с этим в данном блюде может оказаться большое количество пустых калории и ничтожно маленькое количество питательных веществ, если не отсутствие их", - объясняет нутрициолог.

Добавляет, что такой завтрак не даст организму необходимых веществ и не пополнит ресурс.

Обезжиренный йогурт, сыр или творожники

Популярным вариантом для завтрака среди украинцев являются обезжиренные молочные продукты. Однако их полезность переоценивают.

"В последнее время существует миф, что употребляя обезжиренный йогурт или сыр можно не набрать вес. Но все, кто так думает, игнорируют пользу кисломолочных продуктов. Из натурального молока невозможно сделать продукт без жира. Для этого его искусственно обезжиривают. А вместе с обезжириванием теряется товарный вид и вкус", - объясняет Терновик.

По ее совам, чтобы это исправить, в первом случае добавляют крахмал, красители и консерванты, а во втором - сахар. От этого появляются лишние калории и быстро возникает чувство голода после еды.

Фруктовые смузи

Нутрициолог также рекомендует не употреблять на завтрак фруктовые смузи. Ведь для его приготовления используют большее количество плодов, чем человек смог бы съесть в целом виде.

"Смузи совсем не имеют пищевой ценности. Фрукты не лучший вариант в начале дня. Потому что это быстрые углеводы. После них вы уже через час будете голодны. Также подобные смузи провоцируют резкий скачок сахара в крови, затем резкий спад, что вызовет резкое чувство голода ", - объясняет эксперт.