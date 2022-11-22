ua ru
Вт, 22 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Как правильно есть при длительных отключениях света, чтобы не угробить здоровье

Новина українською →
Вторник 22 ноября 2022 21:01
Как правильно есть при длительных отключениях света, чтобы не угробить здоровье Как правильно организовать питание при продолжительных отключениях света (фото: pexels.com)
Автор: Василина Копытко

Частые перебои с электроэнергией нарушают привычный режим украинцев. В частности, влияют и на питание - люди налегают на полуфабрикаты, реже едят теплую пищу, не соблюдают правильный рацион. Это все негативно отражается на здоровье.

О том, как правильно построить питание при продолжительных отключениях света, рассказываем в материале Styler .

Что учитывать при построении рациона

В любых обстоятельствах питание должно быть полноценным - содержать белки, жиры, углеводы, клетчатку. Используйте правило здоровой тарелки:

1/2 - должны составлять салаты или овощи холодной обработки (кроме картофеля). Фруктов может быть вдвое меньше овощей.

1/4 - полезные белки (рыба, птица, морепродукты, субпродукты, яйца, фасоль).

1/4 - гарнир из сложных углеводов (картофель, рис, макароны, гречка).

Избегайте переработанных продуктов (колбас, сосисок, бекона и др.). Следите, чтобы прием пищи был регулярным.

В осенне-зимний период еще и следует акцентировать внимание на теплых блюдах. Если нет возможности разогреть, то хотя бы заранее извлеките их из холодильника, чтобы те приобрели комнатную температуру.

Как правильно есть при длительных отключениях света, чтобы не угробить здоровье

Каким должно быть здоровое питание (facebook.com/phc.org.ua)

Где искать белки

Белками богаты консервы - рыбные и мясные в собственном соку или томате. Также подойдет консервированная фасоль, чечевица, рыбный или печеночный паштет. Белка много содержится и в сырах - моцареллы, фете, брынзе и в твердых сортах.

Продукты, богатые углеводами

Рацион обязательно должен содержать хлеб. Лучше всего брать из цельного зерна или семенами. Также можно вводить в питание хлебцы, лаваш, крупы как сухие, так и консервированные, сублимированные супы.

В рационе должны присутствовать корнеплоды. Свеклу можно купить сразу готовую в вакуумной упаковке.

Крупы можно заранее залить водой и оставить на ночь - к утру они разбухнут и станут пригодными для потребления.

Для перекуса подойдут сухофрукты, но не в большом количестве. Также батончики протеиновые или с орехами и сухофруктами, пастила.

Лучшие источники клетчатки

Позаботьтесь, чтобы у вас всегда была зелень, капуста, огурцы, томаты, перец, лук, чеснок. Это лучшие источники клетчатки. Подойдут и обработанные продукты - квашеная капуста, огурцы, помидоры, кабачковая икра, консервированные горошек и кукуруза.

Добавьте в рацион фрукты: яблоки, груши, виноград, цитрусовые, бананы.

Продукты, богатые жирами

Правильный рацион обязательно должен содержать жиры. Добавляй к блюдам масло, орехи, семена льна, кунжута, тыквенные, подсолнечные. Многие жиры содержат и оливки, маслины, сало, печень трески, ореховая паста.

По возможности заранее отваривайте яйца или нежирные сорта мяса.

Раньше мы делились советами диетолога о том, что и как нельзя есть на работе, чтобы не угробить здоровье.

Читайте также о том, какие пять продуктов ускорят похудение и спасут от переедания.

Читайте РБК-Украина в Google News
здоров'япродукти Здоровое питание