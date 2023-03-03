Секреты долголетия: вот что едят в странах с самой высокой продолжительностью жизни

Сбалансированное питание ощутимо улучшает качество и увеличивает продолжительность жизни. Дольше всего живут жители Сингапура, Японии и Швейцарии. В этих странах средняя продолжительность жизни составляет 84-85 лет.

О том, что едят долгожители этих стран, рассказали в Instagram .

Япония

Японцы делают акцент на умеренное употребление пищи, основа рациона - свежие продукты. Средняя продолжительность жизни в Японии - 85 лет, согласно последней оценке народонаселения ООН.

Жители страны восходящего солнца употребляют большое количество овощей, зелени и водорослей. К примеру, традиционный японский рацион содержит в 5 раз больше крестоцветных овощей, чем наш.

Любимые овощи японцев (фото: fruitkaravan/Instagram)

Японцы предпочитают блюда из сезонных продуктов. Свежесть овощей и фруктов ценится значительно выше изысканных рецептов их приготовления. Поскольку именно в свежих овощах больше всего витаминов.

Также в Японии принято есть разнообразную пищу, но малыми порциями. У них нет понятия "основное блюдо".

Швейцария

Здесь славятся сытные блюда с овощами, мясом и расплавленным творогом. Средняя продолжительность жизни в Швейцарии достигает 84 лет.

Швейцарцы едят не менее 400 грамм овощей и фруктов в день - это соответствует рекомендациям ВОЗ. А еще у жителей этой страны есть привычка запивать пищу водой или бокалом вина.

Экзотические блюда здесь не являются фаворитами. Предпочтение отдают локальной кухне. Считается, что "родные" блюда организм усваивает лучше.

Местные обожают сыр и добавляют его буквально ко всему. Отдельного внимания заслуживает фондю. Самым известным в мире есть классический его вариант - расплавленный в белом вине сыр со специями. Но не менее вкусные грибное и овощное фондю.

Швейцарские блюда (фото: fruitkaravan/Instagram)

Сингапур

В Сингапуре едят минимум мяса и максимум фруктов. Средняя продолжительность жизни здесь составляет 84 года.

Сингапурцы обязательно заедают углеводы немалыми порциями овощей. Что касается десертов, то 9 из 10 случаев они предпочитают тропические фрукты.

Национальной сингапурской кухни не существует. Это сочетание блюд Индии, Малайзии, Китая и в меньшей степени Европы.

Культура уличной еды в Сингапуре настолько развита, что с 2020 года фигурирует в списке нематериального наследия ЮНЕСКО.

Любимые фрукты сингапурцев (фото: fruitkaravan/Instagram)