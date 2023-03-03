Кофе вредит почкам. Ученые назвали, сколько чашек опасно пить ежедневно

Медики исследовали, как ежедневное употребление кофе влияет на здоровье почек. Оказалось, что в определенном количестве кофеин может приводить к губительным последствиям.

Что показало новое исследование

Новое исследование показало, что употребление трех или более чашек кофе в день может навредить почкам.

В исследовании, которое недавно опубликовали в JAMA Network Open, приняли участие 1180 взрослых в возрасте от 18 до 45 лет, которые имели неизлечимое высокое кровяное давление.

Исследование длилось примерно 16 лет, каждый из участников проверялся в течение семи с половиной лет. Ученые следили за гиперфильтрацией - скоростью клубочковой фильтрации, которая считается выше нормы, альбуминурией (много альбумина в моче) и гипертензией - все эти факторы являются общими признаками болезней почек.

Ученые заметили, что один вариант гена присутствовал примерно у половины участников. Это означало, что их организм не усваивает кофеин так быстро, как мог бы.

Они также обнаружили, что у них в 2,7 раза больше рисков получить почечную дисфункцию, если они выпивали 3 чашки кофе или больше ежедневно. А еще имели в 2,5 раза больше рисков развития гиперфильтрации, в 2,7 раза чаще появления альбуминурии и в 2,8 раза чаще сталкивались с гипертонией.

"Это указывает, что кофеин является компонентом кофе, который может навредить почкам", - сказала доктор Сара Махдави, ведущий автор исследования, научный сотрудник Департамента общественной и семейной медицины Университета Торонто.

Какие недостатки этого исследования

При этом ученые заявляют, что исследование не учитывало других диетических факторов, влияющих на здоровье почек. Поэтому вполне возможно, что люди, которые пьют больше кофе, едят меньше фруктов и овощей и больше животного белка, а это негативно влияет на здоровье почек.

Также ученые отмечают, что влияние кофе достаточно индивидуально. У одних людей, выпивавших 1 чашку кофе, нормализовалось давление. Другая группа людей получала подобный эффект от 3+ чашек кофе.

"Кофе содержит антиоксиданты и микроэлементы, такие как калий, которые могут быть полезны для защиты функции почек, а также для поддержания нормального артериального давления. А еще обзор 2020 года показал, что кофе полезен для защиты почек", - говорит диетолог Джен Эрнандес.

Также она добавляет, что лучше всего потреблять кофе в умеренных количествах, если вы хотите наслаждаться преимуществами, которые он может дать. А для тех, кто хочет все же перестраховаться от болезней почек, советуют пить кофе без кофеина.