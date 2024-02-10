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Как избавиться от тревоги и "катастрофического мышления", которые разрушают вашу жизнь

Суббота 10 февраля 2024 09:02
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Как избавиться от тревоги и "катастрофического мышления", которые разрушают вашу жизнь Как преодолеть тревогу (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Во время войны украинцы постоянно сталкиваются с большими эмоциональными потрясениями. Тревожные мысли влияют не только на ментальное состояние, но и на физическое здоровье. Уменьшить эмоциональную нагрузку помогают определенные психологические практики.

О том, как избавиться от тревоги и "катастрофического мышления", рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию психолога Ирины Иохны в Instagram.

Что такое "катастрофическое мышление"

"Катастрофическое мышление - это склонность строить худшие прогнозы в ситуациях, имеющих большой риск того, что что-то плохое произойдет, и в которых существует много других более вероятных вариантов развития событий", - объясняет психолог.

Человек, склонный к катастрофизации, может иметь дисфукционную схему: ожидание катастрофы.

Она формируется через:

  • травматический опыт и стрессовые события в детстве
  • отсутствие безопасной привязанности в детстве
  • гиперопеку родителей, ограничение самостоятельности
  • моделирование родителями гипертревожности
  • тревожный темперамент

Как избавиться от тревоги и "катастрофического мышления"

"Мысли - самая частая причина тревоги. Способность человека думать, анализировать, прогнозировать - огромное достояние. Но иногда мысли оборачиваются против нас и приводят к возникновению тревоги. Именно поэтому, работая с тревогой - мы работаем с мыслями", - говорит эксперт.

Техника "остановка мыслей":

  • шаг 1 - когда замечаете, что возникают мысли, обычно сопровождающиеся возникновением тревоги, спросите себя "Полезна ли эта мысль?", "Помогает ли она мне чувствовать себя лучше?"
  • шаг 2 - если ответ "нет", закройте глаза и представьте знак "СТОП"
  • шаг 3 - далее следует этап заземления, концентрации на себе. Дышите спокойно, сделайте несколько медленных вдохов и выдохов
  • шаг 4 - подумайте "Что на самом деле здесь происходит?", "Что я делаю?"
  • шаг 5 - сделайте то, что поможет вам чувствовать себя лучше: попробуйте перестроить мысль, переформулировать идею, прогуляйтесь, поговорите с партнером, выпейте чашку чая. Сделайте то, что поможет вам отвлечься

Чтобы избавиться от катастрофического мышления, ответьте на следующие вопросы.

Как избавиться от тревоги и &quot;катастрофического мышления&quot;, которые разрушают вашу жизньВопросы, которые помогут избавиться от катастрофического мышления (скриншот)

Раньше мы писали, какое упражнение помогает успокоить и взрослых, и детей.

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