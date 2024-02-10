Как избавиться от тревоги и "катастрофического мышления", которые разрушают вашу жизнь
Во время войны украинцы постоянно сталкиваются с большими эмоциональными потрясениями. Тревожные мысли влияют не только на ментальное состояние, но и на физическое здоровье. Уменьшить эмоциональную нагрузку помогают определенные психологические практики.
О том, как избавиться от тревоги и "катастрофического мышления", рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию психолога Ирины Иохны в Instagram.
Что такое "катастрофическое мышление"
"Катастрофическое мышление - это склонность строить худшие прогнозы в ситуациях, имеющих большой риск того, что что-то плохое произойдет, и в которых существует много других более вероятных вариантов развития событий", - объясняет психолог.
Человек, склонный к катастрофизации, может иметь дисфукционную схему: ожидание катастрофы.
Она формируется через:
- травматический опыт и стрессовые события в детстве
- отсутствие безопасной привязанности в детстве
- гиперопеку родителей, ограничение самостоятельности
- моделирование родителями гипертревожности
- тревожный темперамент
Как избавиться от тревоги и "катастрофического мышления"
"Мысли - самая частая причина тревоги. Способность человека думать, анализировать, прогнозировать - огромное достояние. Но иногда мысли оборачиваются против нас и приводят к возникновению тревоги. Именно поэтому, работая с тревогой - мы работаем с мыслями", - говорит эксперт.
Техника "остановка мыслей":
- шаг 1 - когда замечаете, что возникают мысли, обычно сопровождающиеся возникновением тревоги, спросите себя "Полезна ли эта мысль?", "Помогает ли она мне чувствовать себя лучше?"
- шаг 2 - если ответ "нет", закройте глаза и представьте знак "СТОП"
- шаг 3 - далее следует этап заземления, концентрации на себе. Дышите спокойно, сделайте несколько медленных вдохов и выдохов
- шаг 4 - подумайте "Что на самом деле здесь происходит?", "Что я делаю?"
- шаг 5 - сделайте то, что поможет вам чувствовать себя лучше: попробуйте перестроить мысль, переформулировать идею, прогуляйтесь, поговорите с партнером, выпейте чашку чая. Сделайте то, что поможет вам отвлечься
Чтобы избавиться от катастрофического мышления, ответьте на следующие вопросы.
Вопросы, которые помогут избавиться от катастрофического мышления (скриншот)
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