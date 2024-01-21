Психологи поделились упражнением, которое помогает успокоить и детей, и взрослых

Во время войны украинцы ежедневно испытывают большой стресс, многие страдают от панических атак и тревожных нападений. Поэтому крайне необходимо владеть техниками, которые помогают успокоиться.

О том, какое упражнение нужно выполнять, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Центра психологии и развития Kyiv dvoryk в Instagram .

Какое упражнение успокаивает

"Упражнение "Объятия бабочки" - это отличная универсальная техника, которая гарантированно снизит уровень тревожности и поможет сконцентрироваться, когда это нужно. Она чрезвычайно проста, и использовать "бабочку" можно буквально где угодно - от собственной кухни до общественного транспорта", - говорят психологи.

Они объясняют, что в основе этого упражнения лежит билатеральная стимуляция, то есть одновременная активизация левого и правого полушария мозга.

"Упражнение обладает научно доказанной эффективностью и происходит из терапевтического метода EMDR, рекомендованного для работы с психологическими травмами", - добавляют эксперты.

Как выполнять это упражнение

перекрестите свои ладони и скрестите большие пальцы, словно вы показываете бабочку в театре теней

прижмите ладони к груди под ключицами

поочередно мягко постучите ладонями, словно бабочка летит

Второй вариант выполнения этого упражнения - обнять себя, скрестив руки, и поочередно похлопывать себя ладонями ниже плеч.

"Упражнение можно продолжать настолько долго, сколько вам нужно для успокоения. Оно также эффективно во время панической атаки или тревожного нападения в качестве первой эмоциональной помощи", - объясняют психологи.

Как выполнять упражнение "Объятия бабочки" (фото: HowAreU)