Психологи поделились упражнением, которое помогает успокоить и детей, и взрослых
Во время войны украинцы ежедневно испытывают большой стресс, многие страдают от панических атак и тревожных нападений. Поэтому крайне необходимо владеть техниками, которые помогают успокоиться.
О том, какое упражнение нужно выполнять, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Центра психологии и развития Kyiv dvoryk в Instagram.
Какое упражнение успокаивает
"Упражнение "Объятия бабочки" - это отличная универсальная техника, которая гарантированно снизит уровень тревожности и поможет сконцентрироваться, когда это нужно. Она чрезвычайно проста, и использовать "бабочку" можно буквально где угодно - от собственной кухни до общественного транспорта", - говорят психологи.
Они объясняют, что в основе этого упражнения лежит билатеральная стимуляция, то есть одновременная активизация левого и правого полушария мозга.
"Упражнение обладает научно доказанной эффективностью и происходит из терапевтического метода EMDR, рекомендованного для работы с психологическими травмами", - добавляют эксперты.
Как выполнять это упражнение
- перекрестите свои ладони и скрестите большие пальцы, словно вы показываете бабочку в театре теней
- прижмите ладони к груди под ключицами
- поочередно мягко постучите ладонями, словно бабочка летит
Второй вариант выполнения этого упражнения - обнять себя, скрестив руки, и поочередно похлопывать себя ладонями ниже плеч.
"Упражнение можно продолжать настолько долго, сколько вам нужно для успокоения. Оно также эффективно во время панической атаки или тревожного нападения в качестве первой эмоциональной помощи", - объясняют психологи.
Как выполнять упражнение "Объятия бабочки" (фото: HowAreU)
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