Как объяснить ребенку о разводе, при этом не травмировав его: эффективные советы
К сожалению очень большое количество пар разводится. Это однозначно неприятное и часто болезненное событие для двух людей, когда-то решивших связать друг с другом свои жизни. Но для ребенка развод всегда травма, поэтому задача обоих родителей - смягчить детские переживания.
О том, как объяснить ребенку о разводе, рассказали специалисты психологического центра развития ребенка "Зебра" в своем Instagram.
Не выясняйте отношения при ребенке
Какими бы напряженными ни были ваши отношения с партнером, избегайте бурных выяснений отношений в присутствии ребенка.
Не скрывайте от ребенка факт развода
Даже малыши испытывают напряжение между родителями и могут дорисовывать реальность, обвиняя себя в событиях.
Поговорите с ребенком, объясните доступным ему языком, что ваши отношения зашли в тупик и больше жить вместе вы не можете.
Хорошо, если при таком разговоре будут присутствовать мама и папа. Главное, что вы должны донести ребенку - в разводе нет его вины.
Будьте честны
Будьте готовы ответить на все вопросы ребенка. Говорите спокойным и уверенным тоном. Ребенку важно объяснить, что оба родителя его любят по-прежнему.
Не вините во всем партнера
Ни в коем случае не вините в разводе только одну сторону. Ребенку важны оба родителя. Объясните, что развод - ваше совместное решение и не оскорбляйте друг друга в присутствии ребенка.
Не меняйте образ жизни ребенка
После развода старайтесь максимально сохранить привычный образ жизни ребенка. Важно сохранить неизменными его расписание дня, привычные дела и т. д.
Уделяйте внимание
Ребенок не должен быть обделен вниманием обоих родителей! Он должен понимать, что нужен и маме, и папе. Проводите вместе с малышом больше времени.
Обратитесь к психологу
Иногда мама или папа могут находиться в очень сложном эмоциональном состоянии. В таком случае необходимо обратиться к специалисту, который поможет вам стабилизироваться. Так как вы - единственная опора для ребенка.
Поговорите с ребенком
Из-за развода у ребенка может появиться большое количество страхов. Старайтесь развеять их все. Важно, чтобы оба родителя принимали в этом участие.
Не запрещайте малышам проявлять чувства
Разрешите ребенку проживать чувства, связанные с разводом. Понимайте, что малыш может быть обижен и зол на вас и это нормально. Важно не запрещать ребенку проявлять чувство, даже если они для вас неприятны. Также он может стать агрессивным по отношению к родителям и сверстникам. При правильном подходе родителей или специалиста эти проявления могут пройти.
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