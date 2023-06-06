Три худшие ошибки в воспитании детей, которые приводят к демотивации

Безусловно, идеальных родителей не бывает. Все мы исходя из младенческого возраста можем испытывать определенную обиду: кого-то недолюбили, кого-то наоборот - залюбили. Становясь родителями мы, к сожалению, не застрахованы от ошибок в воспитании, однако этого можно избежать.

О том, какие ошибки в воспитании детей приводят к демотивации, рассказала психолог Карина Ищенко в своем Instagram.

Постоянная критика

Если ребенка постоянно критиковать и бесконечно упрекать в чем-то, это может привести к низкой самооценке и неуверенности в своих силах.

Конечно, конструктивную и обоснованную критику никто не отменяет, но надо различать - вы выражаете свое отношение к поступку ребенка и хотите вместе решить проблему или просто оцениваете ее и наказываете колючими словами.

Сравнение с другими детьми

Многие психологи уже давно призывают родителей отказаться от сравнения ребенка с другими: одноклассниками, соседями, детьми друзей, знакомыми.

Говорить ребенку, что другие лучше его в чем-то, более воспитанные или достигшие большего, категорически не рекомендуется. В результате чего ребенок начинает думать, что он хуже не просто в чем-то других, а вообще ничтожный как личность.

Запрет выражать чувство

Очень часто когда ребенок плачет или ведет себя не так, как взрослые хотят, приходится слышать такие фразы, как: "не кричи", "прекрати истерику", "веди себя прилично" и т.д.

Таким образом, вы заставляете малыша держать эмоции в себе думать, что его эмоции нежелательны, а это приводит к замкнутости в себе и проблемам с самооценкой.

Психолог подчеркивает, что каждое чувство ребенка важно, и его нужно проживать, а не бороться.