Как справиться с детской истерикой и успокоить малыша: действенные советы

Часто родителям очень трудно справляться с истериками ребенка. В таких ситуациях не действуют ни уговоры, ни угрозы. В этом эмоциональном состоянии ребенок очень уязвим, поэтому взрослым нужно правильно повести себя, чтобы еще больше не травмировать психически малыша своими действиями.

О том, как справиться с детской истерикой, рассказали специалисты психологического центра "Zebra" в своем Instagram.

Как успокоить ребенка

Не реагируйте на истерику агрессией

Специалисты отмечают, что дети очень чувствительны к эмоциональному состоянию взрослого, поэтому если на истерику реагировать агрессией, то ситуация может только ухудшиться. Также ни в коем случае не применяйте физическое наказание.

Действуйте спокойно

Старайтесь говорить и поступать спокойно. Не оставляйте малыша самого, вы обязательно должны находиться в поле его зрения. Попытайтесь обнять ребенка, но если он отчаянно вырывается, не стоит применять силу.

Не нужно сразу удовлетворять требование малыша

Если вы будете всегда и сразу удовлетворять все требования малыша, в будущем возникает гораздо более высокий риск закрепления манипуляционного поведения.

Ваше "нет" должно быть твердым, но не агрессивным. В целях профилактики истерик обязательно просмотрите систему запретов. Возможно, вы используете их слишком часто.

Поговорите с ребенком

После того как истерика утихла, не отталкивайте малыша. Попытайтесь объяснить ему, что когда он так сильно плачет и кричит, вам очень сложно его понять.

Также согласуйте с другими взрослыми в семье единую линию поведения в момент детской истерики.

Причины истерики у детей

Двухлетний малыш еще не умеет выражать свое недовольство словами, а его эмоциональная сфера еще несовершенна.

В трехлетнем возрасте ребенок проходит так называемый кризис 3 года. В этот период детские истерики могут встречаться чаще всего.

А вот у старших детей повторяющиеся истерики чаще всего являются способом манипуляции. Если малышу в раннем возрасте удавалось добиться желаемого с помощью криков и плача, то такой способ поведения закрепляется и дальше.

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