Как вернуть утраченный аппетит и что делать при потере веса

Из-за потери аппетита пища становится непривлекательной. Несоблюдение сбалансированного питания делает человека слабым и уязвимым к воздействию многочисленных неблагоприятных факторов с негативными последствиями для физического и ментального здоровья.

Как вернуть аппетит и желание есть, если при этом всем вы теряете вес, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост диетолога Олега Швеца в Facebook.

Причины потери аппетита

Утрата аппетита может быть вызвана заболеваниями, предболезненными состояниями или связана с определенными жизненными этапами и функциональным статусом организма. Иногда понижение или отсутствие аппетита возникает без видимой причины. Это явление известно под медицинским термином "анорексия", который не следует путать с нервной анорексией, являющейся расстройством пищевого поведения.

Наиболее распространенными причинами потери аппетита являются: депрессия, сильные эмоции (такие как горе или уныние), первый триместр беременности, тошнота, деменция, рак толстой кишки, яичников, желудка или поджелудочной железы, заболевание печени или почек, ВИЧ, гепатит, употребление наркотиков, использование некоторых лекарств или методов лечения, гипотиреоз, запоры и другие факторы.

Утрата аппетита особенно распространена среди пожилых людей и детей. Дети с острыми заболеваниями часто теряют аппетит и испытывают трудности с набором веса. У пожилых людей потеря аппетита может приводить к похудению из-за одиночества, финансовых затруднений или хронических заболеваний.

Стимуляторы аппетита

Стимуляторы аппетита используются для лечения аппетита и назначаются медицинскими специалистами, особенно для набора недостаточного веса. Они способствуют тому, чтобы человек снова испытывал желание употреблять в пищу необходимое количество пищи.

Основные виды стимуляторов аппетита

Кортикостероиды : Широко используются, поскольку помогают набирать вес. Они обладают противовоспалительными свойствами и улучшают самочувствие.

: Широко используются, поскольку помогают набирать вес. Они обладают противовоспалительными свойствами и улучшают самочувствие. Препараты-нейромодуляторы : Влияют на центральную нервную систему. Например, дронабинол, содержащий дельта-9-тетрагидроканабинол (активный компонент медицинской марихуаны). Другие распространенные препараты - миртазапин, ципрогептадин, оланзапин.

: Влияют на центральную нервную систему. Например, дронабинол, содержащий дельта-9-тетрагидроканабинол (активный компонент медицинской марихуаны). Другие распространенные препараты - миртазапин, ципрогептадин, оланзапин. Гормональная терапия Препарат мегестрола ацетат стимулирует гормональную активность для увеличения веса.

Препарат мегестрола ацетат стимулирует гормональную активность для увеличения веса. Гормоны : Грелин - природный гормон, который стимулирует высвобождение гормонов роста и способствует набору веса.

: Грелин - природный гормон, который стимулирует высвобождение гормонов роста и способствует набору веса. Нетрадиционная медицина: Например, длинноцепочечные полиненасыщенные рыбные жиры исследуются как натуральный стимулятор аппетита. В некоторых странах медицинская марихуана используется для пациентов с онкологическими заболеваниями, хотя данные о ее эффективности разнятся.

Что делать при потере веса

Если вы быстро теряете вес и причина этого неизвестна, рекомендуется вести пищевой дневник. Записывайте или снимайте все, что едите, чтобы контролировать количество потребляемых калорий. Средняя потребность взрослого человека составляет 2000 калорий в день, однако эта цифра может изменяться в зависимости от уровня активности и других факторов.

Для увеличения веса следует повысить ежедневное потребление белков и калорий, включив в свой рацион высококалорийные продукты.

Как улучшить аппетит

Люди с пониженным аппетитом часто сталкиваются с трудностями в потреблении достаточного количества пищи, особенно при лечении, например, химиотерапии. Однако важно находить способы продолжать питаться и получать необходимые питательные вещества. Вот несколько советов по улучшению аппетита: