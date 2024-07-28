7 видов рыбы с максимальной пользой для организма: почему именно их следует есть

Рыбу рекомендуется употреблять ввиду ее высокой пищевой ценности. Она является источником полезных для здоровья омега-3 кислот, белка и витамина D, необходимых для нормального функционирования организма, особенно зимой.

Какая рыба самая полезная для человека, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Strona Zdrowia.

Почему стоит есть рыбу?

Рыба является продуктом, рекомендуемым в здоровом питании. Она содержит полноценный белок, необходимый человеку. Кроме того, она имеет разное содержание жира и является источником жирных кислот, особенно из семейства омега-3.

К ним относятся полезные для здоровья эйкозапентаеновая кислота (EPA) и докозагексаеновая кислота (DHA).

Какая рыба имеет самый лучший жир для человека?

Употребление рыбы приносит пользу здоровью, хотя наиболее полезна для человека жирная морская рыба с высоким содержанием омега-3 кислот. Рыба также является хорошим источником витаминов D и A, а в случае с нежирной рыбой - витаминов группы B

В зависимости от общей жирности различают:

рыба нежирных сортов (более 15% жирности) - угорь, мойва

жирная рыба (7-15% жирности) - сардина, сельдь, скумбрия, лосось, несколько, сардина, карп, ставрида

рыба средней жирности (2-7% жира) - форель, тунец, морская форель, камбала

нежирная рыба (менее 2% жирности) - щепа, минтай, хек, судак, щука, сайда

Сколько раз в неделю нужно есть рыбу?

Лучше всего есть их дважды в неделю, включая хотя бы один раз жирную морскую рыбу. Рыба - хорошая альтернатива мясу, которое является повседневным гостем нашего меню.

Рыба гораздо легче и легко усваивается, что в значительной степени ощущает наш кишечник. Однако следует помнить, что частое употребление рыбы приводит к поступлению в организм избыточного количества определенных минералов и веществ. Избыток селена в организме человека отрицательно сказывается на состоянии волос и ногтей.

Эти рыбы самые полезные для человека

Несмотря на то что рыба, как известно, полезна, она не часто встречается на тарелках. Причина их недостатка в рационе - плохое знание того, какую рыбу есть.

Треска

Ее мясо богато высококачественным белком. Это хорошая альтернатива красному мясу и птице. Универсальная рыба, учитывая способ кулинарной обработки и использования в блюдах, также является ценным источником витамина D3, особенно необходимым в осенне-зимний период.

Сельдь

Нежное мясо сельди богато ненасыщенными жирными кислотами, белками и минеральными веществами. Разнообразие витаминов, таких как A, E, B и D3, делает сельдь любимой в польских домах. Однако помните, что это один из видов, содержащих незначительное количество загрязняющих веществ.

Не забывайте правильно ее подготовить. Лучше всего запекать или готовить на пару. Избегайте жарки.

Сельдь - очень полезная рыба (фото: freepik.com)

Скумбрия

Эта рыба также относится к списку самых полезных. Содержит большое количество селена, положительно влияющего на иммунную систему и ускоряющего регенерацию клеток. Также скумбрия богата фосфором и витамином D.

Однако беременным и кормящим женщинам следует избегать ее потребления из-за его склонности накапливать соединения ртути.

Форель

Многие считают форель самой здоровой рыбой. Благодаря низкому химическому загрязнению и большому количеству ценных ингредиентов это прекрасная альтернатива мясу птицы. Радужная форель - пресноводная рыба, требующая чистой и насыщенной кислородом воды с быстрым течением.

Судак

Судака ценят за белое и нежное нежирное мясо, которое практически без костей. Рыба имеет сладковатый, но немного мягкий вкус. Он богат соединениями, укрепляющими нервную систему, и идеально подходит людям, борющимся с лишним весом. Мясо этой рыбы богато фосфором, кальцием, фтором и йодом, что препятствует развитию заболеваний щитовидной железы.

Сардины

Это жирная рыба, поэтому она является богатым источником ненасыщенных жирных кислот омега-3 и омега-6. Употребление этой рыбы поможет снизить артериальное давление, улучшить кровообращение и снизить риск атеросклероза, инфаркта или инсульта. Она практически не содержит ртути, токсинов и других вредных веществ.

Лосось

Эта здоровая рыба обогащена биоактивными пептидами, повышающими синтез коллагена, необходимого для правильного функционирования суставов. При покупке этой рыбы особое внимание уделите кожуре, которая должна быть гладкой и слегка влажной. Глаза не должны быть мутными или впалыми, а ясными и яркими, а запах должен быть мягким и морским.