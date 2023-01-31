Как вернуть влечение после 15 лет брака: эти советы действительно работают

После полутора десятков лет брака трудно представить страстные отношения, как во время медового месяца или в первый год. Однако восстановить влечение к партнеру при желании обоих половин вполне возможно.
Куда исчезает желание и как его вернуть, рассказали в Instagram Национального Института сексологии и сексуального здоровья.
Страсть исчезает не из-за продолжительности отношений, а из-за их качества. Если накапливаются оскорбления, претензии, неразрешенные конфликты, сексуальное влечение к партнеру может снижаться на фоне негативного отношения к личности.
В этом случае сексуальный интерес может быть восстановлен только после решения глубинных проблем.
Если максимум энергии тратится на карьерные проблемы, бизнес, бытовые хлопоты и т. п., на поддержку либидо ее просто не остается.
Здесь в помощь оптимизация режима погрузки и отдыха, а также навыки преодоления бытового стресса.
Уменьшение эмоционального, вербального и тактильного контакта приводит к снижению сексуального интереса. Снижение сексуальной активности, в свою очередь, еще больше отдаляет партнеров. Возникает замкнутый круг…
"Разорвать" его можно только через совместное переживание ярких эмоций, совместное обсуждение всевозможных тем.
Иногда можно услышать сравнение длительных отношений с гречкой ежедневно на завтрак, обед и ужин. Но супружеская жизнь может быть любимым рестораном, который имеет широкий ассортимент блюд: сегодня подают французскую кухню, завтра китайскую…
В отличие от быстротечных отношений, длительная супружеская жизнь позволяет исследовать и узнавать друг друга, экспериментировать.
В продолжительном союзе партнеры могут перейти на уровень дружеских отношений или же переключиться исключительно на родительские роли, при этом "забывая", что личная привлекательность является необходимым фактором сексуального желания.
Когда партнера оценивают как привлекательного, это способствует возникновению соответствующего и спонтанного сексуального желания.
Раньше мы писали о трех роковых ошибках, которые нельзя допускать в постели.
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