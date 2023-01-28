Три роковые ошибки, которые нельзя допускать в постели

Заниматься любовью – еще та наука, которая требует подготовки, знаний, опыта. Но не только. Следует еще помнить о важных тонкостях, без учета которых вы можете стать для кого-то кошмарным воспоминанием и возглавите рейтинг в списке: "Мой худший интимный опыт".

О роковых ошибках в постели пишет канал Сексология в Telegram +.

Смотреть на часы

Во время занятия любовью этого делать не стоит, ведь партнер может подумать, что вы никак не дождетесь завершения процесса или мечтаете поскорее оказаться подальше.

Даже если вы сильно спешите, не стоит проявлять такое неуважение к человеку, который с вами в одной постели.

Говорить о чем-то, кроме секса

Даже если левые мысли навещают голову, не стоит их озвучивать любимому человеку. Это демонстрирует скуку и неважность процесса. Не стоит упоминать о проблемах на работе или дома, когда вы заняты друг другом.

Да и посторонние мысли помешают вам расслабиться и получить удовольствие.

Отсутствие гигиены перед оральными ласками

Представьте, как противно будет вашему партнеру. Это способно уничтожить все желания навсегда.

Даже если потребность отойти в ванную может испортить момент, лучше все же сделать паузу, чем безнадежно все испортить.