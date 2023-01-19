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Женские поступки, напрочь убивающие мужское желание

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Четверг 19 января 2023 22:22
Женские поступки, напрочь убивающие мужское желание Ошибки женщин в отношениях (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Женщины, мало времени уделяющие интимному вопросу, в конце концов могут столкнуться с проблемами в отношениях. Ведь есть ряд вещей, которые охлаждают партнера, что неизбежно заканчивается отчуждением, изменами и расставанием.

Как нельзя делать, рассказали в Telegram Сексология по-украински.

Слишком частый отказ в интиме

В итоге он просто перестанет к вам подходить, ведь привык к отказу. Да и вообще такая позиция, когда мужчина в отношениях должен унижаться, чтобы получить интим, – зашкварна. Ведь занятие любовью – неотъемлемая составляющая здоровых отношений.

Выбор удобного, а не эстетического нижнего белья

Хлопковые трусики и спортивный лифчик могут быть удобными и часто уместными, особенно, когда вы идете в спортзал или на пробежку.

Но для создания особой атмосферы для вашего любимого, обзаведитесь несколькими комплектами обольстительного эротического белья. Как вариант – популярные боди или трусики "с доступом".

Многочасовые приготовления к сексу

Такие девичьи ритуалы способны расхолодить мужчин, которым часто нужно здесь и сейчас. А если вы закрываетесь каждый раз в ванной, чтобы сделать укладку или мейк, это может убить желание самого терпеливого из мужчин.

Раньше мы писали, какими хитростями мудрые женщины могут удержать мужчину.

Кроме того, читайте, из-за каких промахов в постели от мужчин убегают все женщины.

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